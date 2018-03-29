Синоптики прогнозируют потепление в Москве до + 11 в начале апреля

Синоптики прогнозируют потепление в Москве до + 11 градусов в первый понедельник апреля. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и в некоторых районах Подмосковья 2 апреля воздух днем прогреется до плюс 11 градусов, - сообщает m24.

Главный синоптики страны призвал не очень радоваться. Вильфанд напомнил, что в апреле погода переменчивая, возможны похолодания. Снег, которого в столичном регионе навалило в этом году гораздо больше, чем в прошлые годы, не растает в ближайшие дни, хотя его и вывозят с московских улиц. В подмосковных лесах снег останется до 20–25 апреля.

Осадки в апреле будут. К счастью, не снегопады. И не такие интенсивные как в феврале. В этом году ожидается половодье. По сравнению с многолетними значениями, оно будет около нормы.