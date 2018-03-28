Мавроди не нашлось места в семейном захоронении
28 марта 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Основателю крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, советскому и российскому мошеннику Сергею Мавроди не нашлось места на кладбище рядом со своими родителями.
Права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище Москвы принадлежат Вячеславу Мавроди, младшему брату великого афериста. И именно брат Вячеслав распорядился запретить похороны Сергея Мавроди рядом с родителями на семейном участке, передает Lenta.ru.
Сергей Мавроди скончался 26 марта в одной из московских больниц. Он был госпитализирован после того, как ему стало плохо на улице. Сергей Пантелеевич жаловался на боли в области сердца. Врачам не удалось спасти его.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес