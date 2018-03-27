Сегодняшний снегопад станет последним в сезоне, обещают синоптики
27 марта 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начавшийся сегодня в Москве снегопад будет последним значительным снегопадом в этом сезоне.
По данным синоптиков, сегодня в Москве уже выпало от 10 до 30 мм снега. Метеослужбы предполагают, что идущий уже на убыль снегопад добавит в столице не более 1 см снега и на этом закончится.
Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила также, что прироста снежного покрова в столичном регионе более не ожидается. «Дальнейший прогноз погоды – без существенных осадков», - цитирует главного специалиста московского метеобюро RT.
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