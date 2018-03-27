Полиция отобрала у юной петербурженки годовалого ребенка

В Санкт-Петербурге 19-летняя жительница Калининского района оставляла годовалого сына без еды одного в квартире, не следила за здоровьем малыша. Отобрать годовалого внука у своей дочери потребовала разгневанная бабушка.

Раньше девочки воспитывались в больших семьях и помогали матери по хозяйству, нянчили младших братьев и сестер. С самого детства учились материнству и хозяйству. А сейчас в большинстве семей по одному ребенку. Откуда девочке научиться быть матерью если она одна. Многие молодые мамы впервые взяли маленького ребенка на руки только, когда сами родили. Вообще хорошо, когда ребенок учится на примерах из жизни. Девочек готовить надо учить с малых лет, например, а не прогонять из кухни, чтобы не мешалась.

В полицию обратилась 47-летняя школьная учительница - бабушка малыша. Женщина рассказала, что ее юная дочь ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Мать не обеспечивает сына, которому всего 1 год и 1 месяц питанием, перестала приносить в поликлинику на анализы, по ночам уходит из квартиры, оставляя малыша одного. Постелька ребенка грязная, белье давно не менялось.

Накануне девушка ушла из дома без предупреждения, и до сих пор не явилась обратно. На звонки матери не отвечает. Инспектор по делам несовершеннолетних 3 отдела полиции изъяла малыша и отправила его в Детскую больницу №4. В отношении нерадивой мамаши проводится административное расследование.

(78мвд.рф mr7.ru spbdnevnik.ru)