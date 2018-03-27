Путин назвал главную причину пожара в Кемерово

На совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», Президент России Владимир Путин озвучил главные причины случившейся трагедии. Путин прилетел в Кемерово и возложил цветы к мемориалу у ТЦ

Владимир Путин начал совещание с минуты молчания в знак скорби и соболезнования родным и близким погибших в этом страшном пожаре. В ходе совещания Президент сказал: «Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вызвал общественный резонанс на всю страну. Он стал крупнейшим за последнее столетие по количеству погибших. На данный момент сообщается о 64 жертвах пожара, в их числе дети. Несколько пострадавших госпитализировано с отравлением угарным газом, передает РИА Новости.