Олигарх Хубутия может быть замешан в шпионской интриге

Владелец сети оружейных магазинов “Кольчуга” миллиардер Михаил Хубутия оказался в центре настоящего шпионского скандала. Как сообщает газета «Версия», в сеть попало видео, на котором человек, похожий на Хубутия, передает большой конверт размером в стопку листов бумаги А4 человеку, похожему на главу российского подразделения американской неправительственной организации Transparency International Антона Поминова. Издание провело собственное расследование, в результате которого пришло к выводам, что Хубутия мог передавать Поминовому документы для публикации Transparency очередного компромата.

Проанализировав все имеющиеся факты, журналисты предположили, что Михаил Хубутия, возможно, уже не в первый раз сотрудничает с «Транспаренси Интернешнл», и предоставили этому ряд весомых доказательств.

Официальная цель этой неправительственной организации - борьба с коррупцией во всем мире. Ей оказывают поддержку Фонд Форда и Национальный Фонд Демократии. Стоит отметить, что этот фонд США обычно используют для поддержки своих многочисленных “неправительственных организаций”. В последние годы Transparency активно работает в России, фокусируя свои силы на наиболее неудобных американским властям политических деятелях или предпринимателях. Из-за такой очевидной избирательности организацию не раз подозревали в сотрудничестве с ЦРУ и британскими спецслужбами.

Если Михаил Хубутия действительно передавал Transparency документы, то сферы взаимных интересов бизнесмена и американской организации вырисовываются достаточно четко, отмечает издание. Так как агент влияния Хубутия мог бы быть интересен Transparency сразу по нескольким причинам.

Прежде всего, считает «Версия», это широкие возможности бизнесмена как владельца сети магазинов «Кольчуга», поставляющих оружие в том числе и российским силовым ведомствам - МВД, ФСИН, ФССП, Следственный комитет и др. По информации издания, в 2015 году Федеральная таможенная служба закупилась в «Кольчуге» на 9 млн рублей, а одна из структур МЧС – почти на 9,2 млн рублей. Всего, по данным СПАРК, за последние пять лет «Кольчуги» могла поставить силовикам оружия на 130 млн рублей. Такое обилие подобных контрактов, считают в газете, несомненно, является важной чертой потенциального агента влияния для американской неправительственной организации.

Другая возможная причина интереса Transparency к Хубутия, пишет «Версия», – его конфликт со столичной администрацией, к стройкомплексу которой организация давно и активно проявляет внимание. Издание приводит в пример выпущенные в 2017 расследования Transparency о борьбе за контроль над «Моспроектом» и вероятном конфликте интересов при строительстве стадиона «ВЭБ Арена».

Также Transparency могут заинтересовать многочисленные связи Хубутия с представителями российских властей, рассуждает издание. Так, в принадлежащем бизнесмену фешенебельном торгово-выставочном комплексе «Гостиный двор», расположенный рядом с Кремлем, нередко проводятся мероприятия всероссийского и международного уровня. Например, в «Гостином дворе» располагался предвыборный штаб президента Владимира Путина. Такие мероприятия, считает «Версия», Хубутия не мог не использовать в качестве удобной площадки для заведения полезных знакомств с российскими чиновниками.

Как выяснило издание, недавний конфликт Хубутия с московскими властями, вероятно, из-за застройки промзоны Западного речного порта столицы, вполне мог сыграть на руку Transparency. Хубутия должен был вложить в застройку почти 4 млрд рублей, а еще около 1.3 млрд рублей требовалось внести от ГУП “Московский западный порт” в виде земельного участка.

По информации «Версии», ЖК “Западный порт” начали было возводить, но затем начались проблемы с финансированием. Объясняя тогда ситуацию, Хубутия эмоционально высказался, что глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин «попал на 25 млн долларов». После этого Transparency International опубликовала расследование о «конфликте интересов» в столичном стройкомплексе, причем, оперируя документацией, которую нереально было получить без помощи «крота» - в газете предполагают, что именно Хубутия, не имевший средств для достройки жилого комплекса, мог претендовать на эту роль.

В 2008 году, подчеркивает издание, подобное уже случалось - тогда в Грузии многие утверждали, что серьезные утечки информации происходят после казалось бы конфиденциальных встреч лидера “Союза грузин в России” Михаила Хубутии.

Мотивы бизнесмена «Версия» объясняет его преследованием прежде всего коммерческих интересов, которые он всегда ставит в приоритет. Так, именно он когда-то активно продвигал производства по изготовлению оружия заключенными и лично участвовал в разработке известного законопроекта, разрешающего всем гражданам страны доступ к оружию, несмотря на явную угрозу безопасности россиян от таких решений.

Возможно, Хубутия как агент влияния преследует финансовую выгоду и сегодня, помогая американской организации информацией, корректность которой, естественно, определить невозможно, заключает «Версия». В результате многие российские бизнесмены и политики могут оказаться под прицелом западных «борцов с коррупцией». А если вспомнить, что за Transparency International могут стоять американские и британские спецслужбы, несложно представить, каких проблем стоит ждать от столь влиятельного «агента».