Жительница Подмосковья устроила листопад из макулатуры

На днях жительница Подмосковья выбрасывала с балкона своей квартиры килограммы нарезанной бумаги. Соседи отмечают, что подобные выходки от проблемной соседки были и раньше.



Мелко нарезанная бумага летела из квартиры на улице Машинцев, дом 3. По словам жителей, там проживает одинокая женщина, которая всячески пытается привлечь к себе внимание подобными выходками. Также соседи добавили, что женщина поджигала эту бумагу и разбрасывала из окон своей квартиры. Сейчас жители обратились к местному участковому, чтобы он принял меры по отношению к хулиганке, отмечает сайт Подмосковье сегодня.