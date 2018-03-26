Жительница Подмосковья устроила листопад из макулатуры
26 марта 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
На днях жительница Подмосковья выбрасывала с балкона своей квартиры килограммы нарезанной бумаги. Соседи отмечают, что подобные выходки от проблемной соседки были и раньше.
Мелко нарезанная бумага летела из квартиры на улице Машинцев, дом 3. По словам жителей, там проживает одинокая женщина, которая всячески пытается привлечь к себе внимание подобными выходками. Также соседи добавили, что женщина поджигала эту бумагу и разбрасывала из окон своей квартиры. Сейчас жители обратились к местному участковому, чтобы он принял меры по отношению к хулиганке, отмечает сайт Подмосковье сегодня.
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