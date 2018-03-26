На европейском рынке труда появилась новая вакансия-надсмотрщик роботов

Новая вакансия – надсмотрщик над роботами появилась совсем недавно в нескольких заграничных компаниях, которые специализируются на сфере доставки товаров.

В обязанности надсмотрщика будет входить перевозка роботов, так как сами они пока не могут ориентироваться на улицах. Кроме того, на них не всегда адекватно реагируют люди, сообщает НСН. Некоторые уже назвали новую профессию «роботоняней». В вакансии указано, что компании разыскивают техников, наблюдателей и экспертов по операциям.