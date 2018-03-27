Над Ирландией повеяло азотом. «Тольяттиазотом»

Судья Высокого суда Ирландии Роберт Хаутон (Robert Haughhton) отклонил ходатайство генерального директора компании «Eurotoaz Limited» Андрея Бабичева, и установил, что дело ПАО «ТОАЗ» должно быть рассмотрено в рамках полного судебного заседания, с изучением всех доказательств и позиций сторон.

Ходатайство о прекращении дела в отношении миноритарных акционеров «Тольяттиазота, было направлено представителями Бабичева в дублинский суд, так как исковое заявлении, якобы, не может быть удовлетворено в силу ряда причин. Защиты Бабичева пыталась убедить суд в том, что рассмотрение дела в Ирландии нарушает правило подсудности, что истекли сроки исковой давности, и, наконец, что истец в исковом заявлении не доказал убытки.

Так называемое «Ирландское дело» было инициировано в ноябре 2016 года доверительным лицом владельцев ключевых акций «Публичного акционерного общества «Тольяттиазот», которым принадлежит около 70% компании, в отношении «ОХК «Уралхим», его владельца Дмитрия Мазепина, генерального директора Дмитрия Коняева, а так же группы миноритарных акционеров «ТОАЗ». Всего ответчиков - одиннадцать. В их число входит «Eurotoaz Limited», зарегистрированная в Ирландии и, как указывает истец, аффелированная с «Уралхимом».

Истец утверждает, что ответчики осуществляли давление на представляемую им группу компаний с целью выкупа принадлежащих им акций «Тольяттиазота» по существенно заниженной цене. В связи с чем, требует признать их виновными и возместить ущерб, понесенный в результате снижения стоимости акций «Тольяттиазота», а также не полученные в результате этого дивиденды. В конце прошлого года «Irish Times» сообщала, что истец обозначил требования в размере $2 млрд.

В материалах суда отмечается, что история судебных тяжб уходит корнями в 1994 г. Тогда венгерская компания «Eurotoaz Hungary» стала владельцем 8,8% «Тольяттиазота».

Когда в конце 1995 года «Eurotoaz Hungary» была ликвидирована, «Тольяттиазот» не был об этом уведомлен, и в реестре акционеров компания осталась. И вот в 2010 году «Eurotoaz» в самарском арбитражном суде требует восстановить ее в реестре акционеров с долей 8,8% вместо, якобы, ошибочно внесенной в него венгерской компании. В судебном разбирательстве 2011 года «Eurotoaz» пытается доказать, что ликвидированная фирма уступила ей свой пакет акций, но уже в размере 10%. Борьба апелляций и кассаций продолжается до 2012 года, когда Высший арбитражный суд Российской Федерации отклоняет требования «Eurotoaz» в связи с пропуском исковой давности.

В 2015-м «Eurotoaz» возобновляет процесс, заканчивающийся через год с тем же результатом.

Параллельно в 2014 году начинается серия судов о взыскании неполученных «Eurotoaz» дивидендах. Прекращенная в 2016-м Верховным судом Российской Федерации, отказавшимся рассматривать дальнейшие жалобы.

Одновременно с арбитражными, «Eurotoaz» в 2010-м году инициирует уже уголовное дело по 165-й статье УК РФ (Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения). Уголовное дело было прекращено, но вновь возобновляется по инициативе «Уралхим».

В 2015 году, еще один заметный участник конфликта, миноритарий «Тольяттиазота» Евгений Седыкин, в рамках очередного судебного разбирательства, предоставляет, подложные документы о просьбе внести изменения в реестр акционеров «Тольяттиазота», включив туда «Eurotoaz» и о положительном ответе на нее от «ТОАЗ-инвеста», который вел реестр акционеров «Тольяттиазота». Седыкин также представлял «Eurotoaz» в ряде процессов. В 2017 самарский суд установил, что в 2015 году Седыкин инсценировал собрание акционеров «Тольяттиазота» и назначил новый совет директоров предприятия под своим председательством. В июле 2017 г. Седыкин был осужден на четыре года условно за попытку рейдерского захвата «Тольяттиазота».

Доверительные управляющие, уже в рамках «Ирладского дела», ссылаясь на связь «Eurotoaz» с «Уралхимом», считают, что Седыкин действует в интересах г-на Мазепина.

8-го декабря 2016 года было получено решение Вестминстерского Магистратского суда, в котором рассматривался вопрос об экстрадиции г-на Королева. Требование об экстрадиции было заявлено Российской Федерацией в связи с уголовным делом о мошенничестве, заявленном «Уралхиммом». Евгений Королев был членом совета директоров ЗАО «Корпорация Тольяттиазот», а так же, в 2011 году, ее генеральным директором. По мнению обвинения, он организовал продажи по заниженной цене аммиака и карбамида швейцарской компании «Nitrochem». Заявленный ущерб – порядка 3-х млрд долларов США. Выручка всего «ТОАЗ» за несколько лет явно не могла принадлежать миноритарному акционеру. Не говоря уже о прибыли.

Суд ответил отказом, хотя главным аргументом была невозможность обеспечения справедливого судебного расследования, поскольку его преследование является элементом рейдерской атаки.

Привлекает внимание, что суд, среди прочего, воспользовался экспертной оценкой профессора Саква (Sakwa), в которой он описывает политическую систему Российской Федерации и, в частности, указывает, что «ТОАЗ» является «стратегически важным для г-на Путина».

В данный момент доступно решение Высокого суда Ирландии от 23 ноября 2017 г. по «Ирландскому делу», согласно которому претензии истца заключаются в том, что, якобы, ответчики совершили серию неправомерных действий, с целью причинить ущерб посредством мошенничества и лишить его прав на акции «ТОАЗ». Причем ответчики действовали скрытно и под руководством г-на Мазепина, контролирующего «Уралхим», которому принадлежит 9,9% акций «ТОАЗ». В частности, в период меду маем 2012-го и июнем 2013-го господа Мазепин и Коняев напрямую угрожали неправомерными действиями. В общей сложности указывается три уголовных и два гражданских дела, инициированных компанией «Eurotoaz», которую представлял г-н Седыкин. Были и иные уголовные и гражданские дела, инициированные «Уралхим», которые привели к заочным арестам акционеров и арестам всех акций и активов. Ключевым же ответчиком, по мнению истца, является «Eurotoaz», зарегистрированная в Ирландии и имеющая тот же юридический адрес и регистрационный агент, что и компания «Belport Investmets Ltd» - один из ответчиков под контролем Мазепина.

Эксперты считают, что «Ирландское дело» может затянуться не на один год. Так как Высокий суд, по ирландским законам, является первой инстанцией и в своем решении может дать заключение о всех фактических аспектах дела, для которого потребуется полное раскрытие и изучение доказательств. Только разбирательство в последней инстанции - Верховном суде Ирландии – может поставить точку в этом длинном списке. Скорее всего – точку с запятой. Потому что могут, вернее – уже появились вновь открывшиеся обстоятельства.

17 января Федеральная служба безопасности РФ задержала бывшего начальника охраны Бориса Березовского Сергея Соколова, генерального директора компании ФИЦ «Аналитика и безопасность» Руслана Мильченко и экс-сотрудников службы безопасности АО «Тольяттиазот» Олега Антошина и Алексея Алексеева. По мнению следствия, задержанные участвовали в инсценировке подготовки террористических акций на территории РФ, для чего приобретали и размещали в съемных квартирах оружие, взрывчатку и материалы запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство. Там же обнаружены документы, из которых следовало, что получатели оружия могут найти адвокатскую поддержку по адресу, совпадающему с адресом ООО «МСА-Строй», афиллированного ПАО «Тольяттиазот». Пока еще косвенные признаки заставляют предполагать, что задержанные действовали в интересах основного владельца АО «Объединенная химическая компания «Уралхим», миноритарного акционера ПАО «ТОАЗ» Дмитрия Мазепина и главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, предпринимающих попытки силового захвата компании.