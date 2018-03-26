Виктор Логинов выразил соболезнования землякам в Кемерове
26 марта 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Актер и телеведущий Виктор Логинов, уроженец города Кемерово, выразил своим землякам соболезнования в связи с унесшей десятки жизней трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».
Виктор Логинов наиболее известен по роли Геннадия Букина в популярном российском ситкоме «Счастливы вместе».
Кемеровский пожар - один из четырех крупнейших в России за последние сто лет по числу погибших. Также в этом списке – пожары в самарском УВД 1999 года, (57 погибших), в доме престарелых станицы Камышеватская Краснодарского края 2007 года, (63 погибших) и в пермском клубе "Хромая лошадь" 2009 года (153 погибших).
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