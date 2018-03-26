Витасу назначили штраф в 500 рублей за стрельбу в доме

Полиция выписала штраф на 500 рублей певцу Витасу, который 21 марта устроил стрельбу в своем доме в поселке Барвиха. Прокуратура настаивает на ужесточении наказания.

Виталия Грачева (Витаса) привлекли за мелкое хулиганство (ст 20.1 КоАП РФ) после того, как 21 марта он устроил стрельбу в своем частном домовладении элитного поселка Барвиха Одинцовского района Московской области. Полицейские составили административный протокол и оштрафовали его на 500 рублей. Прокуратура отменила это решение с целью добиться ужесточения наказания.

Статья 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу) предусматривает штраф до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток, напоминает ТАСС.