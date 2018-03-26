Волгоград

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

«Час Земли» пробил и в Волжском

26 марта 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

«Час Земли» пробил и в Волжском

Волжский филиал АО  «САН ИнБев» принял участие в самой массовой экологической акции на планете – «Час Земли». Главной целью инициативы является привлечение внимания к глобальному изменению климата и негативному влиянию результатов деятельности человека на окружающую среду. Задача акции заключается в выключении света на один час. В 2017 году  международная акция проводилась в 184 государствах мира и в 7 тыс. городах.

«Час Земли – 2018» на Волжском филиале прошел 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Ежегодно в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру.

 «САН ИнБев», являясь социально ответственной компанией, поддерживает ответственное отношение к окружающей среде. В этом году акция совпала с объявлением Глобальных целей компании в области устойчивого развития до 2025 года, среди которых бережное отношение к воде, поддержка эффективного сельского хозяйства, экологичная упаковка и противодействие изменению климата.  В рамках акции «Час Земли» прошла серия мероприятий на всех предприятиях. Так, на Волжском пивоваренном заводе было отключено освещение по периметру территории и в административном здании, сокращено до минимума освещение  производственных помещений и остановлены упаковочные линии.

«САН ИнБев» бережно использует природные ресурсы и постоянно модернизирует производственные процессы с целью сокращения потребления воды и энергии, сырья и материалов, а также снижения выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукции. На заводах компании реализуются проекты по энерго- и ресурсосбережению, раздельному сбору и вторичному использованию отходов.

«Наше предприятие ведет большую работу по повышению экологичности производства – отметил исполнительный директор Волжского филиала «САН ИнБев» Игорь Гайдым. – Добиваясь качественных улучшений в области защиты окружающей среды, мы стремимся сделать наш мир лучше. Сокращение потребления основных ресурсов, проведение социальных акций помогают нам в достижении этой цели».

Напомним, что первое мероприятие «Час земли» состоялось в 2007 году в Австралии. Его инициатором стали WWF и газета TheSydneyMorningHerald. Целью было – обратить внимание на будущее планеты. Организаторы предложили всем неравнодушным жителям страны выключить на один час все электроприборы. Надо заметить, что это было сделано не ради экономии электроэнергии, а для того, чтобы показать всем  пагубное и разрушающее воздействие человеческой деятельности на природные ресурсы Земли.

В следующем году эту инициативу поддержали во многих странах мира, а через два года это мероприятие стало самым массовым на нашей планете. В настоящее время «Час земли» затрагивает уже более двух миллиардов землян. Все они пытаются обратить внимание на изменение климата, уничтожение фауны и флоры и другие негативные явления на нашей планете.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Локальные решения для конкретных экологических и социальных задач

Локальные решения для конкретных экологических и социальных задач 10:52

Пивовары Волжскогофилиала АО «САН ИнБев» обязуются достичь амбициозных целей в экологии и социальной сфере до 2025 года. >>
«Час Земли» пробил и в Волжском

«Час Земли» пробил и в Волжском 10:40

Волжский филиал АО «САН ИнБев» принял участие в самой массовой экологической акции на планете – «Час Земли». Задача акции заключается в выключении света на один час. В 2017 году международная акция проводилась в 184 государствах мира и в 7 тыс. городах. >>
Волжские пивовары рассказали, как они экономят воду

Волжские пивовары рассказали, как они экономят воду 23.03 11:08

Волжские пивовары по традиции провели на предприятии ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов. Всемирный День воды является ежегодным мероприятием, организованным Экологической Программой ООН (UNEP). >>

Местный «брекзит» 21.03 15:49

Второе судьбоносное решение, с которым предстояло разобраться на демократическом референдуме, остроумы уже успели окрестить местным брекзитом, поскольку волгекзит неблагозвучно режет ухо. А если совсем кальку переложить на русский, то даже и девиантно оскорбляет слух. >>
Культурная заграница

Культурная заграница 21.03 15:29

Непредсказуемая жизнь порой дает такой зигзаг карьеры, который удивляет не только друзей и знакомых, но и самого героя, совершившего крутой вираж. В одночасье Леонид Пикман вместо финансов стал даже не петь романсы, а руководить целым театром «Царицынская опера». >>
Детство дорогое

Детство дорогое 14.03 15:05

Умеют нынешние руководители давить на ностальгию. И не поспоришь – эпохальное открытие случилось в Волгограде. Знаковое. Давайте на знаки посмотрим повнимательнее, убрав в карман мокрые от слез умиления платочки. >>

//Новости МирТесен



Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Зеленая волна» 14.03 14:54

Открывается прием заявок на участие в грантовом конкурсе экологических проектов «Зеленая волна» в 11 регионах России. Благодаря программе активные горожане, волонтеры, а также представители некоммерческих организаций и муниципальных учреждений смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству >>
Добрый Отар

Добрый Отар 14.03 14:52

Девять дней, как ушёл Отар Иванович Джангишерашвили. И не вернётся. Мы, конечно, встретимся, когда придет срок. Но вот сейчас его нет, и у меня есть миллион причин для грусти. Хотя, хватило бы и одной: он навсегда останется идеальным работодателем. >>
С юга не север и с севера на юг

С юга не север и с севера на юг 14.03 14:52

Широка страна наша родная! Это повод для национальной гордости, но проблема для логистики и перевозок. И решить эту проблему по силам только крупным транспортным компаниям с развитой филиальной сетью. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Весну в этом году заждались все волгоградцы, а «Ротор» - особенно 14.03 14:50

Астраханский стадион «Центральный», где волгоградский «Ротор» провел два «домашних» матча, оказался дорогим, но везучим. >>

Не Бузовой единой: Построй свой регион 14.03 14:50

Губернаторов зовут в ток-шоу. Новое телевизионное шоу с призовым фондом в один миллиард рублей скоро стартует на одном из телеканалов. Это стало известно накануне мартовских праздников на заседании наблюдательного совета с участием президента России Владимира Путина, которое проходило в Самаре. >>

По информации областной администрации пациент жив 14.03 14:48

С 2014 года в регионе, в том числе с господдержкой, создано 34 новых производства. В этом году планируется открыть 17 новых предприятий и производственных участков. Такими цифрами отчиталась пресс-служба губернатора Волгоградской области. >>

//Новости Redtram

Молодым везде у нас дорога

Молодым везде у нас дорога 12.03 10:55

Молодому человеку, вступающему в жизнь, свойственна растерянность. Куда идти? Какой путь выбрать? Какую стратегию успеха предпочесть? Некоторым даже кажется, что мир холоден и закрыт, и их здесь никто не ждёт. Эта растерянность мешает увидеть, что современный мир как никогда прежде благоволит молодости. >>
Что имеем сохраним?

Что имеем сохраним? 12.03 10:08

Идут горячие споры среди жителей Волгоградской области относительно часового пояса и времени, в котором мы сегодня живем. Кто-то за то, чтобы оставить все как есть. Но есть среди нас и те, кто выступает за перевод стрелок вперед. Свое личное мнение, переводить стрелки часов или нет, жители Волгоградской области смогут высказать уже 18 марта. >>
Трассы центральной России расчищают более 150 единиц спецтехники

Трассы центральной России расчищают более 150 единиц спецтехники 05.03 11:48

Более 150 единиц спецтехники мобилизованы для расчистки федеральных трасс в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской областях. >>

//Новости ADWILE

"Поезд памяти" привез московских ветеранов в Волгоград

"Поезд памяти" привез московских ветеранов в Волгоград 01.03 10:53

В городе-герое Волгограде, в рамках патриотической акции «Поезд памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Сталинградской битве, побывала делегация ветеранов-железнодорожников Московской железной дороги. >>
Власти Волгограда расширили список демократических прав

Власти Волгограда расширили список демократических прав 28.02 14:53

Последней голосовалкой, которую устраивала мэрия Волгограда, была анкета за выбор приглашённых артистов на день города. Чиновники решили расширить границы демократии и пообещали, что скоро на сайте городской администрации заработает процедура выбора почетных граждан. >>
В мае проезд на жд поездах для ветеранов сделают бесплатным

В мае проезд на жд поездах для ветеранов сделают бесплатным 28.02 14:53

В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" предоставит бесплатный проезд в мае инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в вагонах всех классов обслуживания (включая СВ и "Люкс") всех поездов АО "ФПК", курсирующих во внутрироссийском сообщении >>

В Волго-Ахтубинскую пойму идёт большая вода 28.02 14:52

При сохранении существующих режимов работы гидроузлов Волжской ГЭС прохождение весеннего половодья в 2018 году может оказаться крайне сложным. Для минимизации рисков и ущерба РусГидро еженедельно информирует Федеральное агентство водных ресурсов >>
Холодный митинг

Холодный митинг 28.02 14:51

Как и во многих городах России, в Волгограде 25 февраля прошёл митинг памяти Бориса Немцова, убитого в 2015 году недалеко от стен Кремля в Москве. >>
Диагноз: хроническая ветрянка

Диагноз: хроническая ветрянка 28.02 14:50

Мифов, в которые волгоградцы не только верят сами, но и активно рассказывают их жителям других городов России, много. Врач-психотерапевт из Калача-на-Дону Олег ГОРБУНОВ собрал статистику и выступил в роли «разрушителя легенд». В первый весенний день поговорим о погоде. >>

//Новости партнеров

Культура с отдыхом

Культура с отдыхом 21.02 15:37

«Аргументы недели» как-то отмечали, что в Комсомольском саду Волгограда обозначилась совершеннейшая эклектика стилей. Сюда тащили всё, что выбросить было жалко. Но неожиданно получилось так, что это место стало удивительно теплым и уютным. В том числе благодаря организатору массовых мероприятий парка Максиму Хмызову-Ченцову >>
Все оттенки серого в Волгограде решили перекрасить

Все оттенки серого в Волгограде решили перекрасить 21.02 15:11

Серому не место в Волгограде - так параллельно и одномоментно решили областные налоговики и парламентарии. И объявили борьбу с серыми зарплатами и теневыми овощеводами. >>
Серп и молот вернули на знамя

Серп и молот вернули на знамя 14.02 14:05

Копию Знамени Победы, на котором наблюдательные волгоградцы не разглядели советские символы – серп и молот отреставрировали. Символика четко видна на своём месте, и дубликат знамени теперь полостью соответствует оригиналу. >>

Волгоградский алюминиевый завод подвел производственные итоги 2017 года 14.02 14:04

В 2017 году выпуск литейной продукции предприятия составил 44,5 тыс тонн, что на 0,3% больше, чем в 2016 году. >>
Талантливые взрослые, воспитывающие талантливых детей

Талантливые взрослые, воспитывающие талантливых детей 14.02 14:02

Хрупкие души детей не переносят насилия и фальши. Прагматичные души современных детей, чтобы тропинка разумного и доброго дошла прямым путём до их сердец и поселила там ценности вечные, требуют особенного подхода. Кажется, некоторые волгоградские педагоги эту особенную тропинку нашли. >>

В волгоградской консерватории снова решили кое-что подправить 14.02 14:00

В волгоградской консерватории имени Серебрякова появился ещё один проректор-юрист. На заседании ученого совета вуза коллективу представили новую правую руку руководителя учреждения. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры