«Час Земли» пробил и в Волжском

Волжский филиал АО «САН ИнБев» принял участие в самой массовой экологической акции на планете – «Час Земли». Главной целью инициативы является привлечение внимания к глобальному изменению климата и негативному влиянию результатов деятельности человека на окружающую среду. Задача акции заключается в выключении света на один час. В 2017 году международная акция проводилась в 184 государствах мира и в 7 тыс. городах.

«Час Земли – 2018» на Волжском филиале прошел 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Ежегодно в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру.

«САН ИнБев», являясь социально ответственной компанией, поддерживает ответственное отношение к окружающей среде. В этом году акция совпала с объявлением Глобальных целей компании в области устойчивого развития до 2025 года, среди которых бережное отношение к воде, поддержка эффективного сельского хозяйства, экологичная упаковка и противодействие изменению климата. В рамках акции «Час Земли» прошла серия мероприятий на всех предприятиях. Так, на Волжском пивоваренном заводе было отключено освещение по периметру территории и в административном здании, сокращено до минимума освещение производственных помещений и остановлены упаковочные линии.

«САН ИнБев» бережно использует природные ресурсы и постоянно модернизирует производственные процессы с целью сокращения потребления воды и энергии, сырья и материалов, а также снижения выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукции. На заводах компании реализуются проекты по энерго- и ресурсосбережению, раздельному сбору и вторичному использованию отходов.

«Наше предприятие ведет большую работу по повышению экологичности производства – отметил исполнительный директор Волжского филиала «САН ИнБев» Игорь Гайдым. – Добиваясь качественных улучшений в области защиты окружающей среды, мы стремимся сделать наш мир лучше. Сокращение потребления основных ресурсов, проведение социальных акций помогают нам в достижении этой цели».

Напомним, что первое мероприятие «Час земли» состоялось в 2007 году в Австралии. Его инициатором стали WWF и газета TheSydneyMorningHerald. Целью было – обратить внимание на будущее планеты. Организаторы предложили всем неравнодушным жителям страны выключить на один час все электроприборы. Надо заметить, что это было сделано не ради экономии электроэнергии, а для того, чтобы показать всем пагубное и разрушающее воздействие человеческой деятельности на природные ресурсы Земли.

В следующем году эту инициативу поддержали во многих странах мира, а через два года это мероприятие стало самым массовым на нашей планете. В настоящее время «Час земли» затрагивает уже более двух миллиардов землян. Все они пытаются обратить внимание на изменение климата, уничтожение фауны и флоры и другие негативные явления на нашей планете.