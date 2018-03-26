В Челябинске маршрутка загорелась во время движения
26 марта 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Маршрутное такси вспыхнуло во время движения в центре Челябинска. Информация о возгорании в транспортном средстве поступила на пульт пожарных в понедельник, 26 марта, в 7.16 по местному времени.
В региональном МЧС отметили, что пожар вспыхнул в маршрутке под номером 56. В течение нескольких минут специалистам удалось полностью ликвидировать пламя, однако от машины почти ничего не осталось, передает портал URA.RU.
Впоследствии выяснилось, что транспортное средство двигалось по дороге без пассажиров. Водитель, согласно последним данным, также не пострадал. В настоящий момент устанавливаются все подробности случившегося, а также причины возникновения пожара.
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