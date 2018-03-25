До 4 тонн обломков от 8,5 тонной китайской орбитальной станции через несколько дней возможно рухнут на Сочи или Владивосток. О том, кто подарил китайцам космические технологии, главному редактору «Аргументов недели» рассказал экс-руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота.

Полную версию видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова с экс-руководителем РКК «Энергия» Виталием Лопота смотрите на канале Youtube #ЗАУГЛОМ

- Виталий Александрович, до последнего времени большинство населения было уверено, что в космосе летает только МКС.

- Это плод китайской космической программы, которая была начата величайшим деятелем космонавтики Цянь Сюэсэнь

- Это китайский Королев?

- Да, китайский Королев Цянь Сюэсэнь. Он умер в 2009 году в возрасте 97 лет. Это сын министра образования Гоминьдановского правительства Китая, который, начиная с 1935 года получил образование в Америке в Массачусетсе и работал в ракетных и космических программах США. В 50-х годах подвергся в США преследованиям, гонениям и изоляции, попав в список коммунистической партии. В середине 50-х, уехав в Китай, возглавил космические программы КНР.

- То есть у китайцев с середины 50-х годов была космическая программа?

- Да, была ракетная программа. Благодаря этому человеку Китай пошел по пути создания баллистических ракет.

- Говорили, что баллистические ракеты, их чертежи и технологии подарил китайцам Хрущев?

- Да, это были первые ракеты Р-2, которые стояли у нас на вооружении, а также использовались как метерологические. Мы, СССР, передали им две метеоракеты Р-2 и документацию, обучили специалистов и научили производить ракетные двигатели. Участвовали в этом наши ведущие ракетные КБ и предприятия. Вообще в Китае были 3 космические программы, начиная с середины 50-х годов. Первые две они вынужденно или политически закрывали как не результативные, и пошли по сценарию развития космонавтики Советского Союза. У нас по этому поводу было принято политическое решение - помочь Китаю, используя наш сценарий освоения космоса.

- И они шли-шли и в 2011 году запустили в космос станцию Тяньгун-1.

- Цянь Сюэсэньприезжал неоднократно в СССР и Россию, решая вопросы сотрудничества с нашей страной. Мне удалось общаться с этим уникальным человеком осенью 1992 года. Было решение руководства страны передать китайцам документацию и помочь.

- Это было в 90-е годы?

- Да, завершилось в новой России, но началось еще в советские годы. Им передали документацию первых «Союзов». Если вы посмотрите на облик космических кораблей Китая, то увидите, что внешне они копия наших «Союзов». Но у китайцев, они чуть крупнее, так как уже используют более мощную ракету грузоподъемностью около 9 тонн. У Нас – около 8 тонн.

- Это Ельцин дал приказ передать?

- Я думаю, это происходило в последние 10 лет Советского Союза. Единственное, что не хватало китайцам - они не могли мягко приземлять свои спускаемые аппараты. Я в тот момент был директором - главным конструктором Санкт-Петербургской организации, в которой были созданы и производились системы управления мягкой посадки наших космических кораблей. Делегация космической промышленности Китая, решая вопросы кооперации, посещала предприятия и мэрию Санкт-Петербурга. В этот период я и познакомился с Цянь Сюэсэнем.

- А Путин был с вами?

- Он вместе с А. Собчаком принимал эту делегацию. Путин курировал международную деятельность. в том числе и поставки систем мягкой посадки в Китай.

- Но это же не было решением петербургской мэрии? Это было решение Кремля?

- Да, это было решение руководства в Москве. Владимир Владимирович, как заместитель мэра, в то время курировал и исполнение международных проектов. Я неоднократно приглашался на его контрольные совещания, так как наш проект оказался одним из наиболее важных для Китая в период в 1992-2000 годы.

- Получается, что вы помогли китайцам, и сегодня их спускаемые аппараты, как и у нас, садятся не на воду как было у американцев, а на землю.

- Да, Советский Союз и Россия научили наших китайских друзей реализовывать пилотируемые программы.

- Виталий Александрович, со станцией мы разобрались. Давайте о другом. Недавно наш президент сказал, что скоро будет экспедиция на Луну и на Марс. Но тяжелой ракеты-носителя у нас как не было, так и нет. Были разговоры, что будем создавать «Ангару» Но и её нет. Или расчет на новые ядерные двигатели, может быть антигравитационные двигатели, всякое же может быть. Ясно же что президенту докладывают о скорой возможности полететь к Луне и Марсу.

- Вы правы, но это касается сверхтяжелых носителей. Наш президент должен посмотреть на свое окружение. На тех, кто это ему докладывает.

- Рогозин и Комаров. Один журналист, второй будто бы экономист.

- Давайте зайдем с другой стороны к этой проблеме. Пока технически и технологически нам к Марсу лететь рановато. Есть много технологий, которые способны были это обеспечить. Но их нужно, во-первых, воссоздать а некоторые поддержать и развить. «Ангара», которую к сожалению, до сих пор продолжают делать, может быть не плоха в легком классе, но она совершенно никуда не годится в среднем, в тяжелом и, тем более, в сверхтяжелом классах.

Все технологии в стране есть. Эти технологии были созданы в нашей стране в тот период, когда решения рождались в профессиональной конкурентной среде в области научно-технических и технологических изысканий. Подчеркиваю, в конкуренции, в конкуренции идей и профессиональнейших технических решений. Сегодня, к большому сожалению, у нас конкуренция влияния личностей.

- У кого крыша круче, у Рогозина или у Комарова?

- Я бы даже не так сказал.

- Извините, я выражаюсь таким языком, но я выпускник МАИ и бывший ракетчик. Реально, они же обманывают президента, когда говорят о полете на Луну и на Марс - лететь то и не на чем!

- Пока лететь не на чем, но могу сказать, что Лунная программа, которую американцы сегодня предлагают – это, по сути, программа сформирована нами вместе с американской компанией Локхид Мартин. Мы согласовали её пять лет назад и примерно 60% космических средств, которые в ней планировалось использовать, были российские. То, что сегодня предлагают американцы, это абсолютно собственная программа, но сама идеология этой программы не изменилась.

- Это грустно, что мы от вас услышали, но хочу спросить, как продвигается уголовное дело, которое возбудили против вас, после чего вас фактически изгнали из РКК «Энергия», и на этом успехи космонавтики прекратились, в первую очередь - развитие сверхтяжелых ракет для полета на Луну. Вы до сих пор находитесь под следствием?

- Да, эта волокита продолжается уже пятый год. Было предъявлено абсурдное обвинение – «нанесение ущерба в виде упущенной выгоды». Не выявлено ни одного факта и не представлено ни одного доказательства моей вины. Все, выдвинутое против меня, ложь, сфабрикована она была специально в стенах Роскосмоса, конкретными людьми по команде, в том числе, руководства Роскосмоса. До сих пор дело не закрыто, меня никуда не приглашают (видимо ничего выявить не могут), а следствие до сих пор под определенными предлогами находится на стадии предварительного, делая меня бесправным в возможности привлечения виновных в клевете. При этом я вынужден терпеливо ждать, когда наконец «разберутся» и установят истину.

- Мне сказали, что вас убрали после того, как вы отказались отдать авиационный терминал в аэропорту Внуково, с которого РКК «Энергия» отправляла людей и грузы на Байконур и к смежникам. Его у «Энергии» после вас попросту отжали.

- Я прекращал любые переговоры, когда пытались захватывать Внуково-3 и земли, принадлежащие ракетно-космической корпорации «Энергия». После того, как меня вынудили уйти в отставку, всё это было кому-то продано за один рубль вместе с землей.

- Может быть, услышит нас председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин?

Александ Иванович, ну негоже в нынешние времена разбрасываться такими людьми и потакать жуликам! Разберитесь, наконец, с этим «заказушным» делом!

Это просьба пяти миллионов читателей газеты «Аргументы недели».