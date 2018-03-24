Жители Екатеринбурга в сетях обсуждают снос телебашни. Снос недостроенной телебашни, которая была самым высоким сооружением в уральской столице, сегодня утром запечатлели на видео. Высота здания составляла более 200 метров. Телебашню взорвали.

Екатеринбуржцы разделились на два лагеря. Многие считают, что «убогий» недострой больше не портит городскую панораму, - сообщает Ura.ru. «Такой объект охранять нужно, кто попало там лазил. Народу поубивалось. А она практически без присмотра была, так как недострой с советских времен», - пишут в сетях.

А защитники телебашни уже грустят: «Теперь ее больше нет. И споров нет. И знакомого силуэта в панораме города тоже. Только память, — пишут защитники башни». «Очень жалко», «Простояла просто так получается…», «Ох, как жалко! Я до последнего надеялась, что снос башни отменят», «Для меня это как достопримечательность города», «Жаль…мне кажется это был символ города!!!», «Прощай, башенька».

Снос башни прошел в штатном режиме. Оставшуюся часть строения разберут за две недели.

Наблюдали за подрывом телебашни сотни людей. Жители Екатеринбурга фотографировали и снимали процесс на видео.