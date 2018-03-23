Остаться в живых: студент доказал, что на стипендию можно прожить

Студент СПбГУ Алексей Зырянов поставил своеобразный личный рекорд. Целый месяц он смог прожить на одну только выплачиваемую ему государством стипендию - 1572 рубля. Парень похудел на 5 кг.

Из этой суммы на предметы быта он потратил 100 рублей - купил мыло, туалетную бумагу, салфетки, зубную пасту, стиральный порошок, пачку влажных салфеток. Без малого полутора тысяч студенту хватило на трехразовое питание.

Рацион студента состоял из таких продуктов, как овсянка, темный шоколад, бананы, гречка с яйцами и морковь с капустой. Алексей тратил в день от 13 до 53 рублей. "На моем балансе остался 1 рубль", — сообщил в беседе с корреспондентом "Росбалта" Алексей Зырянов.

Студент своим экспериментом хотел показать детям из бедных семей, а также иногородним абитуриентам, что они могут поступить в старейший вуз страны и выжить в Петербурге на стипендию.