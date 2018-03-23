Замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас приехал в Коркино

Высокопоставленный чиновник прибыл Коркино и ознакомился с современными стандартами защиты работников на предприятиях группы Русской медной компании.

Александр Рыбас сегодня, 23 марта, познакомился с планом рекультивации Коркинского угольного разреза и принял участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Уральского управления Ростехнадзора за минувший год.

Напомним, что в 2017 году он лично подписал указ о том, что текущий год будет объявлен Ростехнадзором Годом культуры безопасности. Отметим, что на предприятиях РМК за минувшие три годы на это направление было выделено на 70 процентов больше средств, чем ранее. В итоге на охрану труда и промбезопасности, то есть на обеспечение сотрудников спецодеждой и СИЗ, медосмотры, улучшение условий труда и другие мероприятия было выделено гораздо больше денег.

Добавим, что 3 из 7 работающих в России предприятий РМК уже получили сертификаты соответствия международному стандарту по оценке безопасности труда и охраны здоровья OHSAS:18001, еще три готовятся получить документы в текущем или 2019 году.