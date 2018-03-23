Передачу скифского золота Украине суд Амстердама опроверг

Информация об окончательном решении по передаче крымской коллекции скифского золота, оказавшейся в Амстердаме, украинской стороне «не находит никакого подтверждения».

Об этом заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей МАЛЬГИН. По его словам, украинские СМИ неправильно интерпретировали информацию о рассмотрении дела, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Информация не находит никакого подтверждения. Здесь, вероятнее всего, неправильная интерпретация. Я предполагаю, что Окружный суд Нидерландов, получив от нашей стороны исковое заявление по ситуации, теперь предоставил право ответа украинской стороне, которое будет реализовано в течение какого-то времени. Апелляционное заявление по существу не рассматривалась, все остается, как и было по состоянию на декабрь прошлого года», — сказал МАЛЬГИН «РИА Новости».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Украине.

Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.