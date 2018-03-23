Тушканчики пробуждаются после зимы
23 марта 2018, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
Многим животным выходить после спячки очень непросто. В этот раз в московском зоопарке все проходит безболезненно, и первые проснувшиеся тушканчики чувствуют сея вполне комфортно.
Тушканчики в московском зоопарке вышли из спячки, их достали из холодильника. Там животные при температуре +3- +4 градуса провели всю зиму. При это специалисты регулярно осматривают зверьков, следят за их весом. Ближе к климатической весне тушканчиков постепенно начинают будить, осторожно повышая температуру, передает сайт НСН.
Заметим, что в ближайшее время после зимы проснутся медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, бурундуки и сони.
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