Тушканчики пробуждаются после зимы

Многим животным выходить после спячки очень непросто. В этот раз в московском зоопарке все проходит безболезненно, и первые проснувшиеся тушканчики чувствуют сея вполне комфортно.

Тушканчики в московском зоопарке вышли из спячки, их достали из холодильника. Там животные при температуре +3- +4 градуса провели всю зиму. При это специалисты регулярно осматривают зверьков, следят за их весом. Ближе к климатической весне тушканчиков постепенно начинают будить, осторожно повышая температуру, передает сайт НСН.

Заметим, что в ближайшее время после зимы проснутся медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, бурундуки и сони.