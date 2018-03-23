37 тысяч уличных фонарей будут освещать Подмосковье

В 2018 году в Подмосковье должны установить 37 тысяч уличных светильников, часть из них будет модернизирована. Как передает Подмосковье сегодня, около десяти тысяч фонарей установят и обновят во дворах, остальные двадцать семь тысяч – на улицах муниципалитетов и вдоль автомобильных дорог.

Отметим, что за последние 5 лет в Подмосковье установили и обновили около 140 тысяч точек наружного освещения.