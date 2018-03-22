Песков разъяснил, кем Михаил Путин приходится Владимиру Путину

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков пояснил, кем приходится Михаил Путин главе государства.

После того, как в СМИ появилась информация о возможном включении Михаила Путина в состав правления ОАО «Газпром», всем стало интересно, кем он приходится Президенту России. Дмитрий Песков разъяснил ситуацию.

«Насколько мне известно, Михаил Путин действительно является дальним родственником президента. Фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть», - прокомментировал Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что Михаил Путин доводится Владимиру Путину «совсем дальним» родственником, сообщает РИА Новости.