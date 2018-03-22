Синоптики: снег в Москве растает к середине апреля
22 марта 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
По мнению синоптиков, снежный покров в Москве сохранится до второй декады апреля. По словам специалистов, сугробы будут таять «неохотно», поскольку высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения.
Как пишет НСН, ранее метеорологи сообщили, что в середине недели в столице вновь прогнозируются осадки – снегопад может продлиться вплоть до выходных. Помимо этого, жителей мегаполиса ожидает похолодание. Уже в четверг, 22 марта, столбики термометра днём могут опуститься до минут трёх градусов.
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