Синоптики: снег в Москве растает к середине апреля

По мнению синоптиков, снежный покров в Москве сохранится до второй декады апреля. По словам специалистов, сугробы будут таять «неохотно», поскольку высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения.

Как пишет НСН, ранее метеорологи сообщили, что в середине недели в столице вновь прогнозируются осадки – снегопад может продлиться вплоть до выходных. Помимо этого, жителей мегаполиса ожидает похолодание. Уже в четверг, 22 марта, столбики термометра днём могут опуститься до минут трёх градусов.