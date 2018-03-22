Под Коломной откроют крокодиловую ферму

Под Коломной вскоре появится крокодилья ферма. Сотрудники полиции передали в подмосковное агротуристическое хозяйство изьятого в ходе оперативного мероприятия крокодила.

Как передает Подмосковье сегодня, оперативники не смогли пристроить крокодила, который мог умереть. Владельцы агротуристического хозяйства с готовность откликнулись и забрали крокодила к себе. За первым питомцем последовали и другие. Теперь на территории фермы планируется открыть приют для экзотических животных. К июню этого года в экзоприюте будут жить более ста животных.