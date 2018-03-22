Расходы россиян на алкоголь в десятки раз превысили их траты на хлеб и сладости

В 2018 году россияне потратили на приобретение всех видов алкогольных напитков 1,8 трлн рублей. Такие данные предоставил Росстат.

Для сравнения: такая же сумма у граждан РФ уходит в год на оплату услуг ЖКХ. Названная статистиками цифра в 35 раз больше расходов жителей страны на покупку рыбы, сахара и сладостей.

Россияне массово бросились в объятия зеленого змия после дефолта 1998-го. За последующие два года потребление спиртного в РФ выросло до 22,5 литров на человека. Это привело к тому, что в 2000-м народные расходы на «горячительное» достигли рекордных 2,5 трлн рублей. На то, чтобы снизить на треть объем выпиваемого гражданами алкоголя, ушло 15 лет.

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