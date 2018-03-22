В Киеве политика торжествует над экономикой, заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что разрыв торгово-экономических связей с Россией нанесет украинской экономике непоправимый ущерб.

«Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе – не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой», - прокомментировал Алексей Пушков вчерашнее решение кабинета министров Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы в своем Twitter.

Программа экономического сотрудничества Украины и России была рассчитана на десять лет, с 2011 по 2020 годы. В рамках программы предполагалось в том числе создание единой системы платежно-расчетных операций, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, свободное перемещение граждан обоих государств, напоминает РИА Новости.