В Киеве политика торжествует над экономикой, заявил Пушков
22 марта 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что разрыв торгово-экономических связей с Россией нанесет украинской экономике непоправимый ущерб.
«Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе – не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой», - прокомментировал Алексей Пушков вчерашнее решение кабинета министров Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы в своем Twitter.
Программа экономического сотрудничества Украины и России была рассчитана на десять лет, с 2011 по 2020 годы. В рамках программы предполагалось в том числе создание единой системы платежно-расчетных операций, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, свободное перемещение граждан обоих государств, напоминает РИА Новости.
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