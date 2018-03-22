Сахаросодержащие напитки оказались смертельно опасными

Употребление сахаросодержащих напитков, включая пакетированные соки, увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых. Таковы результаты исследования американских ученых.

Ученые университета Эмори, США, в течение шести лет наблюдали за пищевыми привычками добровольцев. В исследовании принимали участие более 30 000 человек, но в окончательную выборку специалисты допустили только 18 000 обследуемых, исключив тех, у кого имелся диабет или заболевания сердечно-сосудистой системы.

Исследователи оценивали употребление напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, в том числе сладкие быстрые завтраки, конфеты, сладкую газировку, соки. В случае смерти участника исследования ученые устанавливали причину, учитывая и другие возможные факторы риска, такие как курение, низкий уровень физической активности.

Собранная за шесть лет исследования статистика убедительно показала, что люди, выпивающие в день около одного литра сладких напитков, в два раза чаще умирали от ишемической болезни сердца, чем те, кто избегал этих продуктов. При этом другие продукты с высоким содержанием сахара не влияли на увеличение риска преждевременной смерти, передает Lenta.ru.