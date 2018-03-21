Три человека пострадали из-за обрушения здания в центре Москвы

В Москве сегодня вечером три человека пострадали в результате обрушения здания постройки 19 века, находящегося на реконструкции. Инцидент произошел на Трубной улице.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании по адресу Трудная улица дом номер 31, находящемся на реконструкции на общей площади около 80 квадратных метров.

По предварительным данным спасателей, в результате ЧП пострадали, три человека и четыре автомобиля, которые были припаркованы рядом со зданием, - передает ТАСС. Информация о происшествии в центре Москвы уточняется.

По данным ЦОДД, сейчас перекрыто движение от дублера Садового кольца до Большого Сухаревского пер. для обеспечения работы спецтехники. Объехать можно через Цветной бульвар, через Ананьевский пер. и далее по прилегающим улицам и переулкам.