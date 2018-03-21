Девочке, устроившей стрельбу в Шадринске в школе, оружие подарил отец

Появляются подробности об инциденте со стрельбой, который произошел сегодня в одной из школ в Шадринске Курганской области. В инциденте участвовали две школьницы - ученицы этой школы. Бабушка одной из девочек рассказала, что пистолет ее внучке Наташе купил отец.

Но стреляла, по словам женщины, не Наташа, а ее двоюродная сестра Аня. Девочки очень дружат между собой, а учатся в разных классах. По предположению бабушки Наташи, Аня у нее выпросила пистолет, - передает RT.

Бабушка Наташи рассказала, что родители девочки вместе не живут, но отец часто навещает свою дочь. "Не знаю, зачем он купил ей пистолет. Мы предупреждали, чтобы в школу она его не носила", — сказала женщина.

Бабушка добавила, что у ее бывшего зятя есть винтовка, и он с дочкой стрелял из неё в деревне.

13-летняя ученица обстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Одному из мальчиков пуля задела голову, его доставили в больницу, но уже отпустили домой. Еще шестеро школьников не получили серьезных травм — у них синяки и ссадины.

По предварительной информации, у школьницы был конфликт с одноклассником. Она отвлекала учителя, вышла с ним из класса. А вторая девочка несколько раз выстрелила по одноклассникам.

На учете в отделе по делам несовершеннолетних девочка не состояла.