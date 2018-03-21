Студентов МГУ сравнили с полузащитниками футбольной команды

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий встретился со студентами МГУ и сравнил их роль на предстоящем мундиале с ролью полузащиты футбольной команды.

«Как говорят в футболе, покажите мне вашу полузащиту и мы скажем, какая у вас команда, - сказал Слуцкий. - По аналогии: организация работы фан-зон и то, как в них болеют, — это визитная карточка страны. Уверен, что фан-зона, организованная на территории МГУ, будет одной из лучших не только в нашей стране, но и во всей истории мировых первенств».

Неподалеку от университета, на Воробьёвых горах расположится официальная фан-зона FIFA — место, где болельщики и туристы смогут смотреть матчи чемпионата мира, а также знакомиться с культурой стран-участниц.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, участвовавший во встрече студентов с известным тренером, рассказал, что американские университеты, когда шла борьба за место проведения чемпионата, участвовали в гонке очень жёстко. «Свои кампусы предлагали десятки американских университетов. Это была настоящая борьба. Для них это огромная честь, это история, это рейтинг университета, его слава. Но победила Россия».

Студенты в свою очередь рассказали о том, как они ждут предстоящего Чемпионата мира. Аргентинец Мартин, который изучает в МГУ русский язык, считает, например, что мундиаль — великое событие в жизни страны: «Я аргентинец, а в Аргентине Чемпионат мира по футболу — это самое главное событие, которого ждут все. Я учил удар ногой до того, как начал ходить. Мои друзья приедут на Чемпионат мира по футболу в Москву, не смотря на то, что Аргентина очень далеко от России, почти 14 тысяч километров. Фан-зона рядом с МГУ — это после стадиона будет самое главное место на чемпионате, где все будут праздновать, знакомиться, встречаться друг с другом, будет главное веселье!»

Согласен с ним четверокурсник геологического факультета МГУ Иван Даньшин:

«Я болельщик футбола с детства, это мой любимый вид спорта и поэтому я за то, чтобы рядом с МГУ была фан-зона Чемпионата. Я знаю, что кто-то против, но всегда есть люди, которые против. Лично я, когда услышал о том, что на Воробьёвых будет фан-зона, обрадовался. Буду гордиться тем, что рядом с моим университетом весь мир смотрел футбол. Местоположение выбрано идеально, потому что с этого места видно всю Москву, другие площадки были бы не так эффектны».

Леонид Слуцкий больше часа отвечал на вопросы студентов. Он рассказал о своей работе в английской команде «Халл Сити», работе в ПФК «ЦСКА», поделился своим мнением о сборной России и развитии футбола в стране.

По окончании встречи тренер вручил студентам подарки, в том числе мячи и футбольную форму. Также в режиме видеоконференции во встрече участвовали студенты Севастопольского филиала МГУ, Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного университета.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.