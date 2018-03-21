В Симферополе крымчанин поджег свою нарколабораторию

Полиция Крыма накрыла работу подпольной нарколаборатории, в которой проводился синтез амфетамина.

Как сообщили в пресс-службе МВД, кустарный цех по производству наркотика располагался в одном из частных домов на окраине Симферополя. Во время спецоперации 38-летний подозреваемый поджог лабораторию. Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и другими реагентами, а также на одежду преступника и его женщину.

Лишь благодаря оперативникам, которые с помощью троса сорвали решетки с окна дома, удалось локализовать пожар, а также спасти от огня людей, пишут "Аргументы недели - Крым".

Во время обыска правоохранители изъяли остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков.

Кроме того, в сохранившейся сумке, принадлежащей задержанному, сотрудники полиции нашли записи с алгоритмом проведения химических экспериментов.

Против мужчины возбуждены уголовные дела. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.