Возвращение Крыма в Россию прошло юридически безупречно

Выразив свою признательность за возвращение Крыма и Севастополя России во время встречи Владимира Путина с участниками президентской гонки кандидат Сергей Бабурин подчеркнул, что это было сделано юридически безупречно.



"Я, как доктор юридических наук, вам могу подтвердить, что те люди, которые у вас работали по этому проекту, смогли безупречно всё сделать, это было гениальное решение", - сказал Бабурин на закрытой части встречи после удаления из зала представителей СМИ.



В ходе диалога с президентом Сергей Бабурин поднял вопрос и об отношениях России с ближайшими соседями. "Если мы не изменим нашей пока рептильной позиции по Евразийской интеграции по отношению к Казахстану, Киргизии, Белоруссии, то мы можем потерять их как союзников в течение ближайших пяти лет", - сказал кандидат Сергей Бабурин.



"В этой части у нас была достигнута договоренность с Владимиром Владимировичем, что я подготовлю более системно свои предложения в письменном виде и у нас будет отдельная встреча, касающаяся Евразийской интеграции, предложения мои по изменению стратегического вектора нашей политики", - сообщил Сергей Бабурин.



