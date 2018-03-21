Российские учителя возмущаются невысокой зарплатой
21 марта 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Около 60% российских учителей недовольны уровнем своей зарплаты, при этом в Минобрнауки напомнили, что средняя заработная плата российского педагога составляет 34,9 тыс. руб.
По сообщению НСН, особенно остро эта проблема стоит для педагогов, работающих в сельских школах. Однако, согласно аналитическому обзору «Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе — взгляд учителей», в прошлом году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%.
Отметим, что в 2018 году из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей на зарплаты бюджетникам.
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