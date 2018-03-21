Иностранцев, следивших за выборами в Крыму, занесли в «черные списки»

Семь иностранных наблюдателей, следивших за ходом избирательного процесса на полуострове, попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Так, 18 марта в базу были внесены наблюдатель из Испании Монфа Нарцис РОМА, представитель из Италии Марко МАРСИЛИ, а также Ульф Аксель Херман ГРЕНЛУНД и его сын Александр ГРЕНЛУНД из Швеции, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Днем позже на сайте появились три наблюдателя из Кипра – Кутра-Кукума СКЕВИ, Софокли СОФОКЛИС, Димитриос ЛИАТСОС.

Всем им вменяется «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях», говорится на сайте «Миротворца».

В этой же базе оказались и другие иностранные граждане, наблюдающие за выборами в Крыму и Севастополе, однако они пополнили ряды «неугодных» гораздо раньше.