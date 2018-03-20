В Севастополе стихия валит деревья

С середины дня в Севастополе бушует стихия: идут сильные ливни и дует ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за урагана падают деревья в разный районах города.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ветер повалил уже несколько деревьев. На улицах Ефремова и Токарева от непогоды пострадали большие старые тополи. Один из них повис прямо на линии электропередач, сообщают "Аргументы недели - Крым".

«Он давно был мертвый. Срочно надо оставшиеся укорачивать, пока кого-нибудь не угробили», – написала под фото местная жительница Ирина ДОЛЖИКОВА.

Как отмечают пользователи, «коммунальщики вообще мышей не ловят».

К счастью, от падения деревьев никто не пострадал. Автомобили и строения также остались целыми.