В Севастополе стихия валит деревья
20 марта 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
С середины дня в Севастополе бушует стихия: идут сильные ливни и дует ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за урагана падают деревья в разный районах города.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ветер повалил уже несколько деревьев. На улицах Ефремова и Токарева от непогоды пострадали большие старые тополи. Один из них повис прямо на линии электропередач, сообщают "Аргументы недели - Крым".
«Он давно был мертвый. Срочно надо оставшиеся укорачивать, пока кого-нибудь не угробили», – написала под фото местная жительница Ирина ДОЛЖИКОВА.
Как отмечают пользователи, «коммунальщики вообще мышей не ловят».
К счастью, от падения деревьев никто не пострадал. Автомобили и строения также остались целыми.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес