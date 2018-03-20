Эксперты ФИФА проводят последние проверки стадионов перед ЧМ-2018
20 марта 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Инспекторы Международной федерации футбола начали в России последнюю полномасштабную проверку перед чемпионатом мира. До его старта осталось 86 дней.
Как передает ОТР, в Екатеринбурге эксперты ФИФА оценили готовность аэропорта, системы общественного транспорта и осмотрели стадион. "Екатеринбург Арена" был сдан в эксплуатацию 28 февраля. Организаторы турнира обещают за несколько недель достроить на нем временные объекты - в соответствии с требованиями ФИФА.
21 марта инспекторы приедут в Самару. Там находится самый "проблемный" стадион чемпионата мира. Его строительство планируется завершить только в начале апреля. Делегация ФИФА за неделю посетит также Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград. Стадионы в этих городах должны быть готовы до конца марта. По официальной информации, 12 стадионов чемпионата мира обошлись в 244 миллиарда рублей.
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