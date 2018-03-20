В Госдуме предлагают увеличить максимальную скорость на дорогах

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил парламентариям подумать об увеличении максимально разрешенной скорости автомобиля с 90 до 100-110 километров в час.

Москвичев подчеркнул, что рассматривать вопрос необходимо совместно с МВД, а также призвал коллег обратить внимание на инфраструктуру, благодаря которой водители транспортных средств могли бы чувствовать себя на дорогах комфортнее.

В частности, речь идет об улучшении пешеходных дорожек, переходов и освещения. Депутат предлагает Минтрансу в бюджете на будущий год заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги».