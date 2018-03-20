В Госдуме предлагают увеличить максимальную скорость на дорогах
20 марта 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил парламентариям подумать об увеличении максимально разрешенной скорости автомобиля с 90 до 100-110 километров в час.
Москвичев подчеркнул, что рассматривать вопрос необходимо совместно с МВД, а также призвал коллег обратить внимание на инфраструктуру, благодаря которой водители транспортных средств могли бы чувствовать себя на дорогах комфортнее.
В частности, речь идет об улучшении пешеходных дорожек, переходов и освещения. Депутат предлагает Минтрансу в бюджете на будущий год заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги».
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