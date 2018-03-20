Астрономическая весна наступит 20 марта в 19:15

Сотрудники Московского планетария озвучили точное время наступления астрономической весны - 20 марта в 19:15 по местному времени. Именно в эту минуту солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

Как пишет НСН, в планетарии отметили, что в день весеннего равноденствия на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов. Отсюда и название – равноденствие. Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие.

По древним поверьям после весеннего равноденствия начинаются обновления в природе: тает снег, набухают почки на деревьях, птицы возвращаются с юга.

Как пишет Подмосковье сегодня, столичный регион вновь ждет снегопад, который начнется в середине недели и продолжится до выходных. Температура будет опускаться до -13 по области ночью, днем температура перешагнет нулевую отметку