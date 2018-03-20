Одну из улиц Антальи назовут в честь российского дипломата Андрея Карлова

Власти турецкого города Анталья приняли решение о переименовании одной из улиц города в честь убитого посла России в Турции Андрея Карлова.

«Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей. В рамках Недели памяти Андрея Карлова пройдут культурные мероприятия», - прокомментировал решение о переименовании одной из улиц в районе Демре глава муниципалитета Антальи Мендерес Тюрел.

Андрей Карлов, посол России в Турции, был застрелен террористом 19 декабря 2016 года в Анкаре, во время своего выступления на открытии выставки в Центре современного искусства. Неделя памяти Андрея Карлова пройдет в Анталье с 20 по 27 марта, передает RT.