Одну из улиц Антальи назовут в честь российского дипломата Андрея Карлова
20 марта 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Власти турецкого города Анталья приняли решение о переименовании одной из улиц города в честь убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
«Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей. В рамках Недели памяти Андрея Карлова пройдут культурные мероприятия», - прокомментировал решение о переименовании одной из улиц в районе Демре глава муниципалитета Антальи Мендерес Тюрел.
Андрей Карлов, посол России в Турции, был застрелен террористом 19 декабря 2016 года в Анкаре, во время своего выступления на открытии выставки в Центре современного искусства. Неделя памяти Андрея Карлова пройдет в Анталье с 20 по 27 марта, передает RT.
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