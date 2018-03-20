Незыгарь: поздравления от Трампа не являются обязательной частью протокола

Сегодня все СМИ сообщили о том, что Президент США Дональд Трамп не поздравил свежеперизбранного Президента России Владимира Путина с победой на выборах. Означает ли это очередной демарш со стороны американский властей или отношения президентские - не нашего ума дело.

Один из самых популярных политических телеграм-каналов Незыгарь комментирует эту ситуацию. "Как ответил Песков, поздравлений Владимиру Путину с победой так много, что пока нельзя точно сказать, была ли телеграмма от США. Но если серьезно, то протокол поздравлений не является обязательной частью. Поздравить можно и по неофициальным каналам. Учитывая спокойную реакцию Кремля, возможно, что так и произошло".

Незыгарь считает, что важно другое - западные страны (в официальных поздравлениях Меркель и Макрона, в комментарии Госдепа США) дали понять, что они готовы на сотрудничество. И ждут инициатив Москвы, так как повестка сегодня формируется именно Россией. Избирательные циклы завершились в России, Франции и Германии. И это значит - что стороны займутся реальной политикой. Сейчас вопрос в тактике. Недоверие очень большое друг к другу, но требуется начинать движение вперед

"Можно ожидать (по той проведенной большой работе) какого-то прорыва в украинском вопросе. Причем в ближайшем будущем, как раз к проведению ЧМ-2018. В случае его успеха будет запущен механизм смягчения санкций и диалога" - заключает Незыгарь.