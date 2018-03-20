Из-за роста популяции волков в Крыму принято решение об их отстреле
20 марта 2018, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за увеличения популяции волков на территории Крымского полуострова на 15% принято постановление о регулировании численности этих животных путем отстрела, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РК Сергей КОМПАНЕЙЦЕВ.
«Популяция волка в Крыму выросла, поэтому принято решение о ее регулировании. Мы считаем, что эта популяция выше нормы на 15%. Поэтому вынесено постановление о регулировании их численности. Охотпользователям дано указание провести добычу этого животного с целью установления определенного порога популяции», – цитирует замминистра «РИА Крым».
По его словам, с начала года в Крыму охотники застрелили 41 особь, пишут "Аргументы недели - Крым.
«Нужно добыть еще 30 или 35 волков, чтобы довести популяцию до необходимого уровня и чтобы для леса была польза», – подчеркнул он.
Замминистра добавил, что в Крыму также наблюдается рост численности лисиц, оленей и косуль.
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