Из-за роста популяции волков в Крыму принято решение об их отстреле

Из-за увеличения популяции волков на территории Крымского полуострова на 15% принято постановление о регулировании численности этих животных путем отстрела, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РК Сергей КОМПАНЕЙЦЕВ.

«Популяция волка в Крыму выросла, поэтому принято решение о ее регулировании. Мы считаем, что эта популяция выше нормы на 15%. Поэтому вынесено постановление о регулировании их численности. Охотпользователям дано указание провести добычу этого животного с целью установления определенного порога популяции», – цитирует замминистра «РИА Крым».

По его словам, с начала года в Крыму охотники застрелили 41 особь, пишут "Аргументы недели - Крым.

«Нужно добыть еще 30 или 35 волков, чтобы довести популяцию до необходимого уровня и чтобы для леса была польза», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что в Крыму также наблюдается рост численности лисиц, оленей и косуль.