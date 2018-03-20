В Миассе может существенно вырасти стоимость отопления

В Миассе собственник детского лагеря «Космос» (ГРЦ Макеева), который расположен на берегу живописного озера Тургояк, продал его. По слухам, на этом месте будет возведен элитный санаторий. Сейчас тот же собственник, по мнению некоторых СМИ, желает продать Тургоякскую ТЭЦ.

Покупателем может выступить АО «Свердловская энергогазовая компания», которая в 2016 году совершенно недорого, всего за 84,7 миллионов рублей, купила ТЭЦ в Кумертау (республика Башкортостан). За два года цена отопления в этом городе выросла на 31 процент. Миасс может стать следующим.



Тургоякская ТЭЦ обслуживает порядка 50 тысяч человек и 470 юрлиц. В пресс-службе ГРЦ дать комментарии отказались, но уточнили, что у завода, который отметил 55-летие, расписан план модернизации ТЭЦ на несколько лет вперед.



Кому же выгодно продавать непрофильные активы, которые так важны для миассцев?