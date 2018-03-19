//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Общество 13+

Крымскотатарская тема Крыма

19 марта 2018, 22:24 [«Аргументы Недели», Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым» ]

Крымскотатарская тема Крыма
an-crimea.ru

Крымские татары, проживающие сейчас в Крыму, идеологически разрываемы на несколько частей: на них не только оказывают беспрецедентное влияние соплеменники из Украины, но и местные «главари» тянут их в разные стороны. Из-за границы джемилево-чубаровско-ислямовская братия намекает, что территориальная принадлежность полуострова к России временна и что в свой срок с каждого спросится за дела его и спрос этот будет строгим. Приняв угрозы всерьез, кто-то минимизирует свое участие в политической, социальной и культурной жизни полуострова, а кто-то наоборот встает в полный рост на защиту нынешней крымской ситуации, не меньше смерти не желая возвращения эмигрантов. И даже приблизительно трудно сказать, каков «вес» каждой силы, учитывая, что тот самый «вес» – это численность, помноженная на одержимость.

Особый оттенок ситуации придает факт, что крымские татары рассматривают Крым не просто как место проживания – для них он дом, в котором они никак не могут расположиться на правах хозяев, пишут "Аргументы недели - Крым".

Чтобы выяснить какие противоречия изнутри раздирают крымскотатарское сообщество, я встретился с Ремзи ИЛЬЯСОВЫМ, занимающим высокий пост заместителя председателя Государственного Совета.

 

– Ремзи Ильясович, это только со стороны кажется, что в среде крымских татар организационная неразберихи или так оно и есть на самом деле? Вдобавок недавний странный курултай.

– Я бы сказал срочный, неожиданный. И в связи с чем? Для чего или кого?

Скажу, что крымскотатарский народ действительно находится в поисках своего места в социокультурной среде Крыма. Отсюда, наверное,  вот такие резкие действия, зачастую не понятные крымскотатарскому сообществу.

Этот курултай был не общенациональным, его провели как курултай мусульман Крыма, на котором отсутствовали ведущие общественные организации крымских татар.

Организаторы проводили, словно реализовывали какую-то тайную секретную миссию – я, к примеру, едва ли не накануне был уведомлен о его проведении, а я не последний крымский татарин в Крыму. Притом, мне кажется, что организаторы сами решили, что они организаторы – никто их на это не уполномочивал. Я уже не говорю о повестке заседания и проектах. Об этом вообще знали единицы.

Мероприятие не прозрачное, более того, когда я узнал об итогах, то задал себе два вопроса: «Для чего муфтия выдвинули на первую роль?» и «Кто будет де-факто «рулить»?

– Значит, есть теневой манипулятор процессов?

– Получается, что так.

– А насколько муфтий, как религиозный лидер, вписывается в руководство вновь образованного на курултае органа – Совета крымских татар?

– Это сложная тема. Крымские татары нация скорее светская и живущих по шариату среди нас не то количество, чтобы выводить Эмирали АБЛАЕВА на первую роль. Другое дело, и оно было бы понятным и принятым, если бы при муфтияте создавались разные рабочие группы по тем или иным направлениям, связанным с их уставной деятельностью.

– Но ведь действительно считается, что религия это сильный цементирующий состав, частички которого едва ли не намертво скрепляются друг с другом.

– Вы случайно, но точно подметили, что «намертво». Подмечено, что общество, в котором политические, социальные и культурные процессы направляют религиозные лидеры – имамы – тяжелее приспосабливается к быстро меняющемуся миру. И бывает, за изменениями не поспевает настолько, что отгораживается от остального мира и признает его чуждым…

– К примеру, обращение к Германии с финансовыми притязаниями по факту ущерба, причиненного в годы Великой отечественной войны.

– Очевидно, что это скоропалительное и непродуманное требование. Оно, во-первых, популистское, так как никогда не будет исполнено. Во-вторых, даже вредное, так как ведет к нагнетанию международной напряженности со страной, в общем-то, симпатизирующей России по многим вопросам – немецкие делегации, в отличие от официальных гостей из других стран, к нам приезжают постоянно.

И еще вот о чем я хотел бы сказать – представители общественных национальных организаций разве не могут принимать взвешенных, продуманных решений? Да, совещательный путь принятия решений более долог, чем в лидерской модели, но более конструктивен. Люди не расходятся шептаться о своем недовольстве по углам, а открыто высказывают свою позицию и вправе ее отстаивать, зная, что не навлекут на себя гнев сурового председателя, от которого может зависеть их личное будущее.

– Так может и национального депутата в Госдуму есть смысл выбирать всенародно? Есть же партийные праймериз – а тут будут национальные. И соединятся легальность с легитимностью.

– С одной стороны депутат Госдумы представляет интересы всех проживающих на той территории, от которой он попал в нижнюю палату российского парламента. А с другой очевидно, что крымскотатарская тематика остается, да и будет актуальной, тогда предложенный вами вариант определения кандидатуры представителя уместен. Хотя и говорят, что в нашем государстве так и не поступают.

Но до следующих выборов еще далеко и к тому времени много воды утечет.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин назвал основные задачи нового президентского срока

Путин назвал основные задачи нового президентского срока

Глава российского государства Владимир Путин сделал первые после выборов заявления о своих приоритетах на президентском посту. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны.

//Политика

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая 2018 года. 18 марта состоялись выборы президента России, победителем которых стал Владимир Путин. Сейчас он думает о возможных измениях в правительстве.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Джонсон сообщил о совместных с НАТО мерах против России

Джонсон сообщил о совместных с НАТО мерах против России

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал, что страны работают по широкому кругу мер против России.

//Общество

Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании

Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании

На встрече кандидатов в президенты с Владимиром Путиным Ксения Собчак передала прошение о помиловании 16 политических заключенных, сообщает в Facebook представитель штаба Собчак Марина Литвинович.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Политика

Маргарита Симоньян высказалась о победе Путина на выборах и настрое россиян

Маргарита Симоньян высказалась о победе Путина на выборах и настрое россиян

Маргарита Симоньян прокомментировала итоги выборов. Симоньян заявила, что Запад должен быть в ужасе от того, что консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95% населения.

//Экономика

Россияне получат льготные кредиты на покупку деревянных домов

Россияне получат льготные кредиты на покупку деревянных домов

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании кредитных ставок для займов на покупку деревянных домов заводского изготовления.

//Происшествия

Беспилотный автомобиль впервые сбил пешехода

Беспилотный автомобиль впервые сбил пешехода

Автомобиль Uber, работая в беспилотном режиме, впервые в истории насмерть сбил человека, пишет The New York Times. ЧП произошло утром 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США).

//Общество

Какие продукты содержат много соли

Какие продукты содержат много соли

Соль улучшает вкус еды, но переизбыток натрия вредит здоровью. Многие люди едят некоторые продукты и не обращают внимание на высокое содержание соли в них. Переизбыток соли грозит отеками, развитием гипертонии.

//Шоу-бизнес

Видео танцующей с Киркоровым бабушки Бузовой стало хитом сети

Видео танцующей с Киркоровым бабушки Бузовой стало хитом сети

Ольга Бузова познакомила свою бабушку с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Благодаря знакомству, 80-летняя женщина не только побывала на концерте Филиппа Бедросовича, но и потанцевала с ним.

//Культура

Мария Максакова в годовщину убийства мужа сыграет Дездемону в Харькове

Мария Максакова в годовщину убийства мужа сыграет Дездемону в Харькове

Недавно оперная дива Мария Максакова получила новую роль в постановке Харьковского театра оперы и балета. Вдова Вороненкова рассказала, что ей предстоит исполнить партию Дездемоны в опере Верди "Отелло".

//Новости партнеров

//В мире

Доминик де Вильпен: Наша судьба играть вместе с Россией и точно не против нее

Доминик де Вильпен: Наша судьба играть вместе с Россией и точно не против нее

Выступая в специальной программе «Большое жюри», объединяющей аудиторию телевизионного канала LCI, радио RTL и газеты «Фигаро» экс премьер-министр Доминик Де Вильпен выступил сегодня с жесткой критикой французской дипломатии, особенно в части касающейся Владимира Путина.

//Общество

Макаревич удивился бурной реакции на слова о «злобных дебилах - россиянах»

Макаревич удивился бурной реакции на слова о «злобных дебилах - россиянах»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивлен бурной реакцией, последовавшей на его высказывание о «спокойных, веселых и добрых» американцах и превращенных в России «людей в злобных дебилов».

//Общество

Крымскотатарская тема Крыма

Крымскотатарская тема Крыма

Крымские татары, проживающие сейчас в Крыму, идеологически разрываемы на несколько частей: на них не только оказывают беспрецедентное влияние соплеменники из Украины, но и местные «главари» тянут их в разные стороны.

//Общество

Елена Исимбаева решила сменить имидж, ее теперь не узнать

Елена Исимбаева решила сменить имидж, ее теперь не узнать

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предстала перед поклонниками в новом имидже. Бывшая спортсменка в Инстаграме опубликовала фотографию с новой прической.

//Общество

Поклонская о словах Макаревича «злобные россияне»:«Так это он себя имел в виду»

Поклонская о словах Макаревича «злобные россияне»:«Так это он себя имел в виду»

Наталья Поклонская отреагировала на высказывание лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, назвавшего россиян «злобными дебилами». Поклонская предположила, что Макаревич говорил о себе самом.

//Общество

Захарова не оставила без внимания заявление Макаревича о «злобных дебилах»

Захарова не оставила без внимания заявление Макаревича о «злобных дебилах»

Мария Захарова прокомментировала слова Андрея Макаревича о россиянах, которых превращают в «злобных дебилов», напомнив об уровне поддержки на выборах Ксении Собчак, которая назвала народ «генетическим отребьем».

//В мире

Меркель поздравила Путина с переизбранием телеграммой

Меркель поздравила Путина с переизбранием телеграммой

Канцлер Германии Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с переизбранием на пост президента РФ: "Я сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента России".

//Политика

В Белом доме победе Путина не удивлены, повода для поздравлений нет

В Белом доме победе Путина не удивлены, повода для поздравлений нет

Победа Владимира Путина на выборах не стала сюрпризом для Белого дома, ее ожидали, заявил представитель администрации президента США Хоган Гидли. В расписании ведомства не было поздравительного звонка Путину.

//Новости СМИ2

//В мире

Тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года

Тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года

Более четырех тысяч детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года. Дети бесследно пропали после получения ими уведомления о депортации в ответ на запрос о предоставлении убежища.

//Общество

Дочь Лужкова и Батуриной получила гражданство Кипра

Дочь Лужкова и Батуриной получила гражданство Кипра

Старшая дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и предпринимателя, самой богатой россиянки Елены Батуриной — Елена Лужкова — получила гражданство Кипра. Это следует из данных британского реестра юрлиц.

//Культура

Знаменитой актрисе на выборах стало плохо и ее увезли в больницу

Знаменитой актрисе на выборах стало плохо и ее увезли в больницу

Вчера, 18 марта заслуженной артистке России, известной благодаря ролям в эпизодах, стало плохо на избирательном участке. Врачи осмотрели Валентину Березуцкую и приняли решение увезти ее в одну из клиник столицы.

//Происшествия

В одну из столичных школ ворвался пьяный мужчина с топором

В одну из столичных школ ворвался пьяный мужчина с топором

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил дебош в здании школы №947 в столичном районе Восточное Бирюлево. Пьяный папаша размахивал топором и грозить разрубить всех.

//Общество

Бортко и Скляр отреагировали на слова Макаревича о превращении россиян в дебилов

Бортко и Скляр отреагировали на слова Макаревича о превращении россиян в дебилов

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр отреагировали на высказывание музыканта Андрея Макаревича о россиянах, превращенных в «злобных дебилов».

//live

«Владимир Путин был совершенно не Немцов, на чем страна сильно выиграла!»

«Владимир Путин был совершенно не Немцов, на чем страна сильно выиграла!»

Владимир Путин встретился с участниками президентской гонки. Главное, отметил Путин, теперь оставить в стороне эмоции и объединить усилия в интересах России. О том, как мы отвыбирались, размышляет Евгений САТАНОВСКИЙ...

//Новости Redtram

//Политика

Владимир Путин провел смотрины на высокие посты

Владимир Путин провел смотрины на высокие посты

Избранный президент встретился с проигравшими кандидатами и предложил им высокие посты. Как минимум двум соперникам по предвыборной гонке предложено подумать над дальнейшей политической карьерой.

//Общество

Якубович Грудинину: "мужик должен держать свое слово"

Якубович Грудинину: "мужик должен держать свое слово"

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович призвал экс-кандидата в президенты Павла Грудинина держать слово, данное в споре с блогером. Якубович заявил, что "мужик должен держать слово".

//В мире

Президент Франции Макрон обсудил важные вопросы с Путиным

Президент Франции Макрон обсудил важные вопросы с Путиным

Владимиру Путину позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах. Лидеры двух стран обсудили несколько важных тем, в том числе инцидент в Солсбери.

//В мире

Шаманов призвал закрыть небо Сирии для других государств

Шаманов призвал закрыть небо Сирии для других государств

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов поддержал предложение генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств.

//Политика

Очередной выпад Мэй: у РФ были мотив и намерение отравить Сергея Скрипаля

Очередной выпад Мэй: у РФ были мотив и намерение отравить Сергея Скрипаля

Тереза Мэй в очередной раз высказала свое мнение насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Премьер-министр Великобритании заявила, что у России был мотив и возможность для того, чтобы сделать это.

//Шоу-бизнес

Два спектакля с участием Федора Добронравова отменены в Москве и Петербурге

Два спектакля с участием Федора Добронравова отменены в Москве и Петербурге

Два спектакля с участием народного артиста России Федора Добронравова отменены в Москве и Санкт-Петербурге. Отменены спектакли "Где мы?.." в Театре сатиры 21 марта и "Чудики" в Петербурге 25 марта.

//Наука

Из-за вулкана ирландские викинги уверовали в Христа

Из-за вулкана ирландские викинги уверовали в Христа

Мощное извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии было одной из основных причин того, почему местные викинги-язычники внезапно поверили словам католических проповедников и приняли христианство в 10 веке нашей эры.

//Общество

Эксперты назвали несколько причин выпадения волос

Эксперты назвали несколько причин выпадения волос

Начавшееся выпадение волос расстраивает любую девушку и женщину. Нормально, если на расческе остается не более 100 волосинок в день. Но если волосы выпадают серьезнее - надо бить тревогу.

//Непознанное

«Горящий» НЛО сняли на видео очевидцы в Новой Зеландии

«Горящий» НЛО сняли на видео очевидцы в Новой Зеландии

На территории Новой Зеландии парочке влюбленных удалось вместо красивого рассвета солнца снять на видео переливающийся разными красками НЛО. Уфологи и представители альтернативной науки широко обсуждают видео.

//Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на заявление Макаревича о россиянах

Лоза отреагировал на заявление Макаревича о россиянах

По мнению российского певца и композитора Юрия Лозы, называя соотечественников "злобными дебилами", Макаревич мог попросту пребывать в плохом расположении духа. А, может, его только такие люди и окружают.

//Общество

В Екатеринбурге объекты культурного наследия сдают в аренду инвесторам

В Екатеринбурге объекты культурного наследия сдают в аренду инвесторам

В Екатеринбурге бывшая усадьба купца Железнова станет отелем. Это уже третий объект культурного наследия, который областные власти сдали в аренду инвесторам, готовым восстанавливать старинные здания.

//Происшествия

В ресторане в Пушкине ужин закончился сломанной рукой официанта

В ресторане в Пушкине ужин закончился сломанной рукой официанта

В минувшее воскресенье в Ленинградской области наряд группы задержания Росгвардии усмирял местного жителя, который отказался платить в ресторане по счету, а потом сломал руку официанту.

//Политика

Путин призвал бывших соперников на выборах в президенты РФ к диалогу

Путин призвал бывших соперников на выборах в президенты РФ к диалогу

В Москве состоялась встреча Владимира Путина с кандидатами, баллотировавшимися на выборах президента России. В Кремле у Путина собрались Явлинский, Жириновский, Бабурин, Грудинин, Собчак, Титов и Сурайкин.

//Общество

В Приангарье гибнут редкие растения из-за потоков туристов

В Приангарье гибнут редкие растения из-за потоков туристов

В Ольхонском районе Иркутской области полностью уничтожены два вида редких лишайников. Лишайники произрастали на очень ограниченной площади – сейчас на этом месте расположена турбаза.

//Наука

На Земле зафиксирована мощнейшая с начала года магнитная буря

На Земле зафиксирована мощнейшая с начала года магнитная буря

В ночь с 18 на 19 марта на Земле была зафиксирована самая мощная с начала 2018 года магнитная буря. После полуночи ее мощность достигла максимума, а возбужденной магнитосфера планеты остается до сих пор.

//В мире

Facebook подозревают в утечке данных 50 млн пользователей

Facebook подозревают в утечке данных 50 млн пользователей

Социальная сеть Facebook начала собственное расследование по факту вероятной связи своих сотрудников с компанией, которая завладела данными пятидесяти миллионов пользователей.

//Общество

Опубликовано видео с новым «Терминатором», который пройдет на параде Победы

Опубликовано видео с новым «Терминатором», который пройдет на параде Победы

«Уралвагонзавод» опубликовал видео с новой модернизированной боевой машиной огневой поддержки «Терминатор». По данным «Аргументов недели», несколько таких машин впервые пройдут по Красной площади 9 мая.

//Общество

В Москве на неделю закроют 3 станции «Таганско-Краснопресненской» линии метро

В Москве на неделю закроют 3 станции «Таганско-Краснопресненской» линии метро

В Москве на неделю закроют три станции "Таганско-Краснопресненской" линии метрополитена. С 24 по 30 марта поезда по фиолетовой ветке будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно.

//Здоровье

Оливковое масло может нести опасность, если его неправильно использовать

Оливковое масло может нести опасность, если его неправильно использовать

Как утверждает профессор аналитической биохимии и химической патологии Мартин Гроотвельд, риск могут нести даже полезные продукты, если их неправильно употреблять. К таковым относится оливковое масло.

//Общество

Как изменится выдача британских виз россиянам после высылки дипломатов

Как изменится выдача британских виз россиянам после высылки дипломатов

Британское посольство в России не намерено усложнять выдачу виз в Великобританию россиянам. Процесс подачи заявлений в Москве и Санкт-Петербурге остается неизменным. Не увеличится стоимость и время оформления.

//Политика

«Украинской хунте» предрекли ликвидацию после победы России в Сирии

«Украинской хунте» предрекли ликвидацию после победы России в Сирии

«Украинская хунта» в будущем может быть ликвидирована усилиями Москвы. С таким заявлением в ходе разговора с представителями средств массовой информации выступил российский политолог Сергей Марков.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

Газета «Аргументы недели» подготовила актуальный обзор региональных новостей. Следите за событиями нашей большой страны на сайте argumenti.ru.

//Шоу-бизнес

Макаревич считает, что россияне превращаются в «злобных дебилов»

Макаревич считает, что россияне превращаются в «злобных дебилов»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, впервые за последние три года отправившись в Соединенные Штаты, рассказал о поразившем его контрасте между жителями России и американцами.

//Политика

Скотланд-Ярд: связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля нет

Скотланд-Ярд: связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля нет

Британские следователи заявили, что не видят связи между отравлением экс-шпиона, перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери и убийством бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова в Лондоне.

//В мире

Редкие фотографии российских суперминометов в Сирии появились в сети

Редкие фотографии российских суперминометов в Сирии появились в сети

В сети появились фотографии российских суперминометов М-240, применяемых сирийской армией в борьбе с боевиками. Изображения выложило в Facebook сообщество, посвященное Вооруженным силам арабской республики.

//Общество

Учителя опубликовали открытое письмо против новых стандартов по литературе

Учителя опубликовали открытое письмо против новых стандартов по литературе

Учителя школ, преподаватели вузов и научные сотрудники опубликовали открытое письмо против новых образовательных стандартов Министерства образования и науки РФ для школьной программы по литературе.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры