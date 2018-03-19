Крымские татары, проживающие сейчас в Крыму, идеологически разрываемы на несколько частей: на них не только оказывают беспрецедентное влияние соплеменники из Украины, но и местные «главари» тянут их в разные стороны. Из-за границы джемилево-чубаровско-ислямовская братия намекает, что территориальная принадлежность полуострова к России временна и что в свой срок с каждого спросится за дела его и спрос этот будет строгим. Приняв угрозы всерьез, кто-то минимизирует свое участие в политической, социальной и культурной жизни полуострова, а кто-то наоборот встает в полный рост на защиту нынешней крымской ситуации, не меньше смерти не желая возвращения эмигрантов. И даже приблизительно трудно сказать, каков «вес» каждой силы, учитывая, что тот самый «вес» – это численность, помноженная на одержимость.

Особый оттенок ситуации придает факт, что крымские татары рассматривают Крым не просто как место проживания – для них он дом, в котором они никак не могут расположиться на правах хозяев, пишут "Аргументы недели - Крым".

Чтобы выяснить какие противоречия изнутри раздирают крымскотатарское сообщество, я встретился с Ремзи ИЛЬЯСОВЫМ, занимающим высокий пост заместителя председателя Государственного Совета.

– Ремзи Ильясович, это только со стороны кажется, что в среде крымских татар организационная неразберихи или так оно и есть на самом деле? Вдобавок недавний странный курултай.

– Я бы сказал срочный, неожиданный. И в связи с чем? Для чего или кого?

Скажу, что крымскотатарский народ действительно находится в поисках своего места в социокультурной среде Крыма. Отсюда, наверное, вот такие резкие действия, зачастую не понятные крымскотатарскому сообществу.

Этот курултай был не общенациональным, его провели как курултай мусульман Крыма, на котором отсутствовали ведущие общественные организации крымских татар.

Организаторы проводили, словно реализовывали какую-то тайную секретную миссию – я, к примеру, едва ли не накануне был уведомлен о его проведении, а я не последний крымский татарин в Крыму. Притом, мне кажется, что организаторы сами решили, что они организаторы – никто их на это не уполномочивал. Я уже не говорю о повестке заседания и проектах. Об этом вообще знали единицы.

Мероприятие не прозрачное, более того, когда я узнал об итогах, то задал себе два вопроса: «Для чего муфтия выдвинули на первую роль?» и «Кто будет де-факто «рулить»?

– Значит, есть теневой манипулятор процессов?

– Получается, что так.

– А насколько муфтий, как религиозный лидер, вписывается в руководство вновь образованного на курултае органа – Совета крымских татар?

– Это сложная тема. Крымские татары нация скорее светская и живущих по шариату среди нас не то количество, чтобы выводить Эмирали АБЛАЕВА на первую роль. Другое дело, и оно было бы понятным и принятым, если бы при муфтияте создавались разные рабочие группы по тем или иным направлениям, связанным с их уставной деятельностью.

– Но ведь действительно считается, что религия это сильный цементирующий состав, частички которого едва ли не намертво скрепляются друг с другом.

– Вы случайно, но точно подметили, что «намертво». Подмечено, что общество, в котором политические, социальные и культурные процессы направляют религиозные лидеры – имамы – тяжелее приспосабливается к быстро меняющемуся миру. И бывает, за изменениями не поспевает настолько, что отгораживается от остального мира и признает его чуждым…

– К примеру, обращение к Германии с финансовыми притязаниями по факту ущерба, причиненного в годы Великой отечественной войны.

– Очевидно, что это скоропалительное и непродуманное требование. Оно, во-первых, популистское, так как никогда не будет исполнено. Во-вторых, даже вредное, так как ведет к нагнетанию международной напряженности со страной, в общем-то, симпатизирующей России по многим вопросам – немецкие делегации, в отличие от официальных гостей из других стран, к нам приезжают постоянно.

И еще вот о чем я хотел бы сказать – представители общественных национальных организаций разве не могут принимать взвешенных, продуманных решений? Да, совещательный путь принятия решений более долог, чем в лидерской модели, но более конструктивен. Люди не расходятся шептаться о своем недовольстве по углам, а открыто высказывают свою позицию и вправе ее отстаивать, зная, что не навлекут на себя гнев сурового председателя, от которого может зависеть их личное будущее.

– Так может и национального депутата в Госдуму есть смысл выбирать всенародно? Есть же партийные праймериз – а тут будут национальные. И соединятся легальность с легитимностью.

– С одной стороны депутат Госдумы представляет интересы всех проживающих на той территории, от которой он попал в нижнюю палату российского парламента. А с другой очевидно, что крымскотатарская тематика остается, да и будет актуальной, тогда предложенный вами вариант определения кандидатуры представителя уместен. Хотя и говорят, что в нашем государстве так и не поступают.

Но до следующих выборов еще далеко и к тому времени много воды утечет.