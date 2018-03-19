Опубликовано видео с новым «Терминатором», который пройдет на параде Победы

Знаменитый «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле, опубликовал видео с новой модернизированной боевой машиной огневой поддержки (БМПТ) «Терминатор». По данным «Аргументов недели», несколько таких машин впервые пройдут по Красной площади на параде Победы 9 мая.

Новейшая модификация БМПТ «Терминатор» создается на базе танка Т-90. На видео показаны испытания новой техники без динамической защиты (ДЗ), защитных экранов и без бронированных контейнеров для противотанковых ракет (ПТУР). Тем не менее, уже понятно, что, несмотря на сомнения, высказанные ранее рядом экспертов, техника будет готова к параду в срок.

Специалисты отмечают, что по сравнению с опытной машиной, прошедшей испытания в Сирии, на новом «Терминаторе» видны изменения. Частично бронирована пушка, появилась дополнительная бронировка на бортах, в частности, на полках. На машине установлен двигатель мощностью 1130 л.с. с роботизированной коробкой передач. Новый «Терминатор» показывает отличную динамику, что очень важно при реальных боевых действиях.