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Опубликовано видео с новым «Терминатором», который пройдет на параде Победы

19 марта 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео с новым «Терминатором», который пройдет на параде Победы
кадр: YouTube/УралВагонЗавод

Знаменитый «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле, опубликовал видео с новой модернизированной боевой машиной огневой поддержки (БМПТ) «Терминатор». По данным «Аргументов недели», несколько таких машин впервые пройдут по Красной площади на параде Победы 9 мая.

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 Новейшая модификация БМПТ «Терминатор» создается на базе танка Т-90. На видео показаны испытания новой техники без динамической защиты (ДЗ), защитных экранов и без бронированных контейнеров для противотанковых ракет (ПТУР). Тем не менее, уже понятно, что, несмотря на сомнения, высказанные ранее рядом экспертов, техника будет готова к параду в срок.

Специалисты отмечают, что по сравнению с опытной машиной, прошедшей испытания в Сирии, на новом «Терминаторе» видны изменения. Частично бронирована  пушка, появилась дополнительная бронировка на бортах, в частности, на полках. На машине установлен двигатель мощностью 1130 л.с. с роботизированной коробкой передач. Новый «Терминатор» показывает отличную динамику, что очень важно при реальных боевых действиях.

 

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