В Москве на неделю закроют 3 станции «Таганско-Краснопресненской» линии метро
19 марта 2018, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве почти на неделю закроют три станции "Таганско-Краснопресненской" линии метрополитена. С 24 по 30 марта поезда по фиолетовой ветке будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно.
Временно будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Три станции будут закрыты в связи с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект".
На время закрытия участка для пассажиров будет организовано движение компенсационных автобусов, которые довезут пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников".
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