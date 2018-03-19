В Москве на неделю закроют 3 станции «Таганско-Краснопресненской» линии метро

В Москве почти на неделю закроют три станции "Таганско-Краснопресненской" линии метрополитена. С 24 по 30 марта поезда по фиолетовой ветке будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно.

Временно будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Три станции будут закрыты в связи с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект".

На время закрытия участка для пассажиров будет организовано движение компенсационных автобусов, которые довезут пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников".