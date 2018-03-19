Как изменится выдача британских виз россиянам после высылки дипломатов

Британское посольство в России не намерено усложнять выдачу виз в Великобританию россиянам. В России заявление на британскую визу можно подать в Москве и Санкт-Петербурге. Процесс подачи заявлений в Москве и Санкт-Петербурге остается неизменным.

Не увеличится стоимость и время оформления документов в связи с высылкой из России 23 британских дипломатов, - передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на дипмиссию.

В посольстве Великобритании в России рассказали, что визовые центры в Москве и Петербурге не изменили режим работы. Как отметили в дипмиссии, обострение отношений между Великобританией и Россией не затронет ни тех, кто уже подал документы, ни тех, кто планирует это сделать.

Отношения между двумя странами резко обострились из-за инцидента в британском городе Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.