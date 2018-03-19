Учителя опубликовали открытое письмо против новых стандартов по литературе

Учителя школ, преподаватели вузов и научные сотрудники опубликовали открытое письмо против новых образовательных стандартов Министерства образования и науки РФ для школьной программы по литературе. Обращение 19 марта появилось на сайте Гильдии словесников.

"Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам", - говорится в обращении учителей.

Учитель литературы одной из московских школ, которая подписала данное обращение, рассказала, что по новым стандартам школьников хотят обязать изучить 235 произведений художественной литературы за пять лет. Преподаватели из своего опыта знает, что прочитать и обсудить на уроках все включенные в программу тексты невозможно. "Нельзя свести преподавание литературы в школе к поверхностному беглому обзору. Литература не об этом. Иногда тексты надо изучать с достаточно серьезным уровнем погружения", — высказала свое мнение Ирина Лукьянова в интервью "Эху Москвы".

"Дети очень разные, с разным уровнем подготовки, из разных семей, с разным читательским опытом", - отметила педагог и подчеркнула: "Ничего, кроме отвращения к литературе, обязательный список воспитать не сможет".