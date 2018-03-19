Теннисист Кафельников высмеял Собчак

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников нелестно прокомментировал в Twitter результат Ксении Собчак на президентских выборах.

Ранее Собчак сказала в интервью «России 1»: «Моя кампания была не про результат. Результат был понятен… Людей с либеральными взглядами в нашей стране сегодня, к сожалению… Мы в меньшинстве, это надо признать и быть реалистами». Кафельников отреагировал: «Ксения Анатольевна! Мы бы никогда и не узнали, какова реальная масса либерального общества имеется в нашей стране, так как кандидат от либерального общества был НЕ ДОПУЩЕН (по-видимому, подразумевается Алексей Навальный. – «АН»). А по вашим 1,4% судить за всех, мне кажется, не стоит».

Напомним, что в 2014 году Кафельников неожиданно для всех (и, возможно, для самого себя) ушёл в оппозицию к власти. «Я был пропутинским до мозга костей. Но в 2014-м радикально поменял мнение», - рассказал теннисист в интервью Sports.ru.