//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Общество 13+

Теннисист Кафельников высмеял Собчак

19 марта 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Теннисист Кафельников высмеял Собчак
globallookpress.com

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников нелестно прокомментировал в Twitter результат Ксении Собчак на президентских выборах.

Ранее Собчак сказала в интервью «России 1»: «Моя кампания была не про результат. Результат был понятен… Людей с либеральными взглядами в нашей стране сегодня, к сожалению… Мы в меньшинстве, это надо признать и быть реалистами». Кафельников отреагировал: «Ксения Анатольевна! Мы бы никогда и не узнали, какова реальная масса либерального общества имеется в нашей стране, так как кандидат от либерального общества был НЕ ДОПУЩЕН (по-видимому, подразумевается Алексей Навальный. – «АН»). А по вашим 1,4% судить за всех, мне кажется, не стоит».

Напомним, что в 2014 году Кафельников неожиданно для всех (и, возможно, для самого себя) ушёл в оппозицию к власти. «Я был пропутинским до мозга костей. Но в 2014-м радикально поменял мнение», - рассказал теннисист в интервью Sports.ru.

Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин назвал основные задачи нового президентского срока

Путин назвал основные задачи нового президентского срока

Глава российского государства Владимир Путин сделал первые после выборов заявления о своих приоритетах на президентском посту. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны.

//В мире

Проект о непризнании выборов президента России официально зарегистрирован в Раде

Проект о непризнании выборов президента России официально зарегистрирован в Раде

Сегодня стало известно, что в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, в котором содержится информация о непризнании легитимности вчерашних выборов президента Российской Федерации.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Москва сделала свой выбор

Москва сделала свой выбор

Итоги президентских выборов в Москве оказались довольно неожиданными. Обычно столица серьёзно отличалась по своим предпочтениям от остальных регионов страны. Сейчас разница составила всего несколько процентных пунктов. Ещё один штрих к выборам 18 марта – они прошли максимально честно и открыто. И это признают все. «АН» проанализировали итоги голосования в столице.

//Общество

Политолог прокомментировал идею Климкина ввести санкции против Шрёдера

Политолог прокомментировал идею Климкина ввести санкции против Шрёдера

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов дал комментарий к призыву главы МИД Украины Павла Климкина ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Политика

Изображение улыбающегося Путина появилось на здании МИД Британии

Изображение улыбающегося Путина появилось на здании МИД Британии

На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина. Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»).

//В мире

Обнародованы данные о новых потерях украинских военных в Донбассе

Обнародованы данные о новых потерях украинских военных в Донбассе

Украинские силовики, дислоцированные в зоне конфликта на востоке страны, в минувшую субботу понесли новые потери. Соответствующую информацию распространил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

//Шоу-бизнес

Друг покойного Олега Яковлева имеет виды на его квартиру

Друг покойного Олега Яковлева имеет виды на его квартиру

Друг Олега Яковлева на передаче "Ты не поверишь!" сообщил, что тоже стал претендентом на имущество певца. Роман Радов вкладывал свои средства в квартиру, купленную во время студенческих годов.

//Общество

Ширвиндт сообщил, что здоровье Добронравова не вызывает опасений

Ширвиндт сообщил, что здоровье Добронравова не вызывает опасений

Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил, что здоровье ранее госпитализированного актера Федора Добронравова не вызывает опасений. Ближайший спектакль с его участием заменен.

//Общество

Учителя опубликовали открытое письмо против новых стандартов по литературе

Учителя опубликовали открытое письмо против новых стандартов по литературе

Учителя школ, преподаватели вузов и научные сотрудники опубликовали открытое письмо против новых образовательных стандартов Министерства образования и науки РФ для школьной программы по литературе.

//Армия

Запасников призовут на военные сборы в 2018 году

Запасников призовут на военные сборы в 2018 году

Граждане России, которые находятся в запасе, в этом году будут обязаны пройти военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

//Новости партнеров

//В мире

Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах

Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах

Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта. Первым Путина поздравил президент Сербии Александр Вучич.

//Общество

Теннисист Кафельников высмеял Собчак

Теннисист Кафельников высмеял Собчак

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников нелестно прокомментировал в Twitter результат Ксении Собчак на президентских выборах.

//Общество

Умер летчик-испытатель, герой СССР Георгий Мосолов

Умер летчик-испытатель, герой СССР Георгий Мосолов

Умер заслуженный летчик, герой Советского Союза, полковник Георгий Мосолов. Легендарному летчику-испытателю был 91 год. Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов и три всесоюзных.

//В мире

Раскрыты детали подготовки госпереворота в Киеве с участием Савченко

Раскрыты детали подготовки госпереворота в Киеве с участием Савченко

Киевские силовики заявили о предотвращенной попытке государственного переворота. Предполагается, что в свержении президента Петра Порошенко собиралась принять активное участие Герой Украины Надежда Савченко.

//Политика

Владимир Путин сейчас обдумывает изменения в правительстве

Владимир Путин сейчас обдумывает изменения в правительстве

Владимир Путин, победивший на очередных выборах президента РФ с рекордным результатом сообщил, что изменения в правительстве будут. Путин внесет изменения в правительство после своей инаугурации.

//Общество

Грудинин считает, что выборы президента были "грязными"

Грудинин считает, что выборы президента были "грязными"

Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина, хотя считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам. Он назвал их "самыми грязными на постсоветском пространстве".

//В мире

Школьный учитель покрылся татуировками и подался в модели

Школьный учитель покрылся татуировками и подался в модели

Французский школьный учитель по имени Сильвиан, которому довелось поработать в Англии, вдохновился татуированными британцами и забил татуировками все тело. После чего решил стать моделью.

//Общество

В жителях Крыма «запрограммирована» поддержка Владимира Путина

В жителях Крыма «запрограммирована» поддержка Владимира Путина

То, что абсолютное большинство голосующих крымчан на выборах президента России поддержали Владимира ПУТИНА, является довольно предсказуемым и логичным результатом для полуострова.

//Новости СМИ2

//В мире

Совет Федерации не исключает увеличения числа российских военных в Сирии

Совет Федерации не исключает увеличения числа российских военных в Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сделал сегодня заявление по Сирии. Политик не исключил увеличения количества российских военных на территории Сирии.

//live

Захар Прилепин: Я всегда рассчитываю на себя и любую помощь воспринимаю как чудо

Захар Прилепин: Я всегда рассчитываю на себя и любую помощь воспринимаю как чудо

На проходящем в эти дни в Париже салоне книг, на котором Россия присутствует в качестве почетного гостя, одной из самых горячих площадок стало представление книги Захара Прилепина «Письма из Донбасса».

//Политика

Германия со скепсисом отнеслась к идее санкций против Шредера

Германия со скепсисом отнеслась к идее санкций против Шредера

В Германии к идее главы МИД Украины Павла Климкина о введении санкций против Герхарда Шредера отнеслись весьма скептически. Эксперты назвали заявление Климкина "гласом вопиющего в пустыне".

//Культура

Театр Армии открывает экспериментальную сцену

Театр Армии открывает экспериментальную сцену

Новая сцена откроет свои двери 25 марта 2018 года. В этот день покажут премьеру спектакля «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя в постановке Галины Зальцман.

//Общество

Синоптики заявили, что весна придет в Москву постепенно

Синоптики заявили, что весна придет в Москву постепенно

В понедельник, 19 марта, стало известно, чего следует ожидать москвичам от мартовской погоды. Согласно последней информации синоптиков, резких всплесков тепла в столице России не предвидится.

//Наука

Ученые: последнее открытие Стивена Хокинга касается параллельных вселенных

Ученые: последнее открытие Стивена Хокинга касается параллельных вселенных

Ученые рассказали, каким было последнее открытие физика Стивена Хокинга. Легенда мировой науки, страдавший боковым амиотрофическим склерозом, ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 76 лет.

//Новости Redtram

//В мире

Песков рассказал о дальнейших шагах Лондона

Песков рассказал о дальнейших шагах Лондона

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какими могут быть дальнейшие шаги Лондона. Согласно последней информации Кремля, у британского правительства есть только два пути.

//Наука

Ученые доказали, что городские собаки подвержены аллергии чаще сельских

Ученые доказали, что городские собаки подвержены аллергии чаще сельских

В результате проведенного исследования ученые Хельсинкского университета пришли к выводу, что городские собаки подвержены аллергии гораздо чаще, чем псы, живущие в сельской местности.

//Мнение

Татьяна Полякова: готово ли российское общество к женщине-лидеру?

Татьяна Полякова: готово ли российское общество к женщине-лидеру?

В глобальном масштабе слишком мало времени прошло с тех пор, как женщина вышла на арену общественной жизни. Произошло это лишь в 20 веке, а до этого историю писали исключительно мужчины.

//live

«Стареющий Геннадий Зюганов продал партию не тому человеку...»

«Стареющий Геннадий Зюганов продал партию не тому человеку...»

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с кандидатами, баллотировавшимися на выборах главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об избираемых и избирателях мы беседуем с Михаилом ЛЕОНТЬЕВЫМ...

//Политика

Песков рассказал о впечатляющем плане Путина по развитию России

Песков рассказал о впечатляющем плане Путина по развитию России

В понедельник, 19 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, каков план действующего президента Российской Федерации Владимира Путина по дальнейшему развитию нашей страны.

//Политика

Депутат рассказал историю флешмоба "не признай выборы в Крыму"

Депутат рассказал историю флешмоба "не признай выборы в Крыму"

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик охарактеризовал заявление МИД Франции о непризнании выборов президента России в Крыму как флешмоб "не признай выборы в Крыму первым".

//Общество

Молодая женщина погибла при падении дельтаплана в Финский залив

Молодая женщина погибла при падении дельтаплана в Финский залив

Молодая женщина погибла при падении дельтаплана в Финский залив. По данным СКР, ЧП произошло 17 марта в пятом часу вечера. В соцсетях уточняют, что группа энтузиастов устраивала тренировочные полеты.

//Политика

Наблюдатель из ФРГ: крымчане на выборах ответили на вопрос о статусе полуострова

Наблюдатель из ФРГ: крымчане на выборах ответили на вопрос о статусе полуострова

Жители Крыма в ходе выборов президента России доходчиво ответили на вопрос о статусе полуострова. Данную информацию в понедельник, 19 марта, предоставил наблюдатель из Германии Андреас Маурер.

//Общество

Ревенко: Выборы Президента РФ были тотально прозрачными

Ревенко: Выборы Президента РФ были тотально прозрачными

Выборы Президента РФ 18 марта были тотально прозрачными, а редкие нарушения, которые были зафиксированы, не смогли повлиять на общую картину голосования. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

//В мире

Шведские власти выразили солидарность с позицией Британии по делу Скрипаля

Шведские власти выразили солидарность с позицией Британии по делу Скрипаля

В понедельник, 19 марта, министр иностранных дел Швеции Сесилия Мальмстрем заявила о солидарности властей страны с позицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

//Шоу-бизнес

Андрей Малахов впервые опубликовал фото с маленьким сыном

Андрей Малахов впервые опубликовал фото с маленьким сыном

Известный российский телеведущий Андрей Малахов, который недавно стал отцом, впервые показал снимок с маленьким сыном Александром. Знаменитый отец нечасто радует поклонников рассказами о малыше.

//В мире

Опубликована информация о готовящейся США ракетной бомбардировке Дамаска

Опубликована информация о готовящейся США ракетной бомбардировке Дамаска

Вооруженные силы США готовятся к ракетному удару по военным и государственным объектам на территории Сирии. Об этом заявил глава оперативного управления российского Генерального штаба Сергей Рудской.

//Общество

В Феодосии поймали мошенника на краже инвалидной коляски

В Феодосии поймали мошенника на краже инвалидной коляски

Мужчина на инвалидной коляске в Феодосии неожиданно встал на ноги после того, как к нему подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы.

//В мире

Порошенко отозвался о выборах президента России в Крыму

Порошенко отозвался о выборах президента России в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выборы президента России в Крыму как «очередное свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим принципам, на которых базируется мир».

//Политика

Стало известно, когда будут подведены итоги выборов президента РФ

Стало известно, когда будут подведены итоги выборов президента РФ

В понедельник, 19 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала важное заявление. Она сообщила, когда будут подведены окончательные и официальные итоги выборов президента Российской Федерации.

//Общество

Правительство могут сменить из-за коммунальных долгов населения

Правительство могут сменить из-за коммунальных долгов населения

В июне 2014 г. в Челябинске Дм. Медведев подписал знаменитое поручение, требующее, чтобы ежегодный рост коммунальной платы не превышал инфляцию. Инфляция в 2017 г. составила 2,5%, а тарифы продолжили рост.

//Политика

Политолог объяснил, почему Путин получил на выборах рекордное количество голосов

Политолог объяснил, почему Путин получил на выборах рекордное количество голосов

Эксперт в понедельник объяснил, почему действующий российский лидер Владимир Путин получил на выборах президента в этом году рекордное количество голосов. Граждане РФ проголосовали накануне.

//Общество

Суд арестовал квартиру и банковский счет экс-супруги Джигарханяна

Суд арестовал квартиру и банковский счет экс-супруги Джигарханяна

Московский суд наложил обеспечительный арест на московскую квартиру и банковский счет бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Расследование дела продолжается.

//В мире

Могерини встала на сторону Великобритании в связи с делом Скрипаля

Могерини встала на сторону Великобритании в связи с делом Скрипаля

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сделала в понедельник важное заявление. По ее словам, ЕС выражает свою солидарность с Великобританией в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

//Общество

К середине недели в Москву вновь придет холод

К середине недели в Москву вновь придет холод

К середине текущей недели, согласно информации синоптиков, в Москву вновь придет арктический холод. Предполагается, что уже в среду, 22 марта, столичный регион окажется под влиянием циклона.

//Общество

Волгоградская область решила перейти на местное время

Волгоградская область решила перейти на местное время

В Волгоградской области одновременно с выборами президента России прошел областной референдум о переходе на местное время. Большинство волгоградцев высказались за перевод стрелок на час вперед.

//Происшествия

В Челябинской области ликвидировали подпольный водочный цех

В Челябинской области ликвидировали подпольный водочный цех

В городе Верхнеуральск Челябинской области сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного цеха по изготовлению водки. Более 30 000 бутылок отправлено на экспертизу.

//Шоу-бизнес

Муж Пелагеи, подозреваемый в неверности, начал часто дарить жене драгоценности

Муж Пелагеи, подозреваемый в неверности, начал часто дарить жене драгоценности

Супруг известной певицы Пелагеи Иван Телегин попал недавно в центр скандала. Пользователи сети несколько дней обсуждали поцелуй хоккеиста и девушки по имени Карина в одном из московских ресторанов.

//Общество

Украина пригрозила болгарским наблюдателям из Крыма лишением свободы до 15 лет

Украина пригрозила болгарским наблюдателям из Крыма лишением свободы до 15 лет

Украинская сторона пригрозила болгарским наблюдателям из Крыма лишением свободы до 15 лет за желание стать наблюдателями за выборами президента России в республике.

//Политика

Американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал итоги выборов

Американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал итоги выборов

Американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал итоги выборов президента РФ в условиях агрессивной политики Запада и усиленного мирового давления на Россию. Запад не знает историю, считает он.

//Общество

90% голосовавших в Крыму выбрали Путина

90% голосовавших в Крыму выбрали Путина

Избиркомы Крыма и Севастополя подвели предварительные итоги выборов президента России, которые прошли на полуострове впервые.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры