Умер летчик-испытатель, герой СССР Георгий Мосолов

Умер заслуженный летчик, герой Советского Союза, полковник Георгий Мосолов. Легендарному летчику-испытателю был 91 год. Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов и три всесоюзных, в том числе на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций.

О кончине героя СССР сообщили представители корпорации "МиГ". "18 марта 2018 года на 92-ом году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов", - заявили в пресс-службе.

"От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации", — цитирует РБК гендиректора авиакорпорации Илью Тарасенко. Заслуженный летчик-испытатель был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Георгий Константинович Мосолов родился 3 мая 1926 года в Уфе. Подросток влюбился в небо.

В 1943 году окончил в Казани Центральный аэроклуб имени В. П. Чкалова. В 1944 году поступил на службу в армию, год спустя окончил школу первоначального обучения летчиков, в 1953 году стал летчиком-испытателем. В 1959 году окончил Московский авиационный институт.

С июня 1953 года по 1959 года работал летчиком-испытателем, а с 1959 года по сентябрь 1962 года - старшим летчиком-испытателем ОКБ-155 Министерства авиационной промышленности СССР. Испытывал большое количество прототипов боевых самолетов разработки микояновского КБ.