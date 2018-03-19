Ревенко: Выборы Президента РФ были тотально прозрачными

Выборы Президента РФ 18 марта были тотально прозрачными, а редкие нарушения, которые были зафиксированы, не смогли повлиять на общую картину голосования. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Что касается выборов Президента, то они, на мой взгляд, были тотально прозрачными, а те редкие нарушения, которые были официально зафиксированы, очевидно, не моги повлиять на общую картину голосования», - сказал он.

По словам Ревенко, перед партией стояла задача мобилизовать на выборы Президента около 10 млн избирателей. «В стране 107 млн избирателей, следовательно, мы поставили себе задачу привлечь на избирательные участки почти 10 процентов от всех, кто имеет право голоса. И Партия с честью выдержала это испытания. Результат блестящий. Как и планирвали, около 10 млн человек мы смогли привести на избирательные участки. Это и есть наш весомый вклад в общую избирательную кампания», - заключил замсекретаря Генсовета.

По результатам экзитпола ВЦИОМ на выборах Президента Российской Федерации первое место занимает В.Путин (73,9% голосов), второе место – П.Грудинин (11,2%), третье – В.Жириновский (6,7%). Результаты остальных кандидатов: К.Собчак – 2,5%, Г.Явлинский – 1,6%, Б.Титов – 1,1%, С.Бабурин – 1,0%, М.Сурайкин – 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

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