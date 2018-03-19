Потерянный пять лет назад кот встретил хозяйку на улице

Потерянный пять лет назад и уже считавшийся погибшим кот вдруг потерся о ногу своей бывшей хозяйки на улице штата Техас. Растроганные соцсети поздравляют хозяйку с возвращением питомца.

История, опубликованная взволнованной хозяйкой кота в Twitter, невероятна. Пять лет назад кот по кличке Пантера пропал. Его искали всей семьей, попросили о помощи даже соседей, но кот не нашелся. Семья погоревала и записала кота в пропавшие без вести.

А кот в это время случайно «загулял» довольно далеко – на 15 миль от дома, в другой город. Его приютила живущая там дочь соседей первых хозяев, а через несколько лет отвезла кота к родителям – обратно в родной город. И еще год «потеряшка» прожил у соседей.

Когда кот внезапно нашелся, ему не потребовалось предъявлять усы и хвост в качестве документов: Пантеру опознали всем семейством, включая и жившую в доме хаски по кличке Троцкий. Эта история дала надежду на чудо многим пользователям сети, которые тоже потеряли своих питомцев, пишет Lenta.ru.